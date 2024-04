Ferrari: come viene preparata la 499P prima di una gara

Tra una gara e l'altra del campionato FIA WEC, la Ferrari e il racing partner AF Corse sono impegnati in un profondo lavoro di controllo e di messa a punto della hypercar 499P. Vediamo tutti i passaggi affrontati, da quando la vettura ritorna verso l'Italia alla sua partenza verso il successivo appuntamento con il Mondiale Endurance.

VELOCITA' E COMPETENZA Terminata una gara, le 499P vengono immediatamente rimandate in Italia, come spiega il Team Manager della Ferrari, Batti Pregliasco: ''Le vetture viaggiano per via aerea, perché è essenziale accelerare i tempi al fine di poter iniziare il lavoro in officina nel minor tempo possibile''. Giunte a destinazione nella sede di AF Corse, un team di circa 40 persone si occupa delle fasi di preparazione della vettura. Pregliasco aggiunge: ''Le Hypercar sono molto avanzate sul piano tecnologico, nonché complesse: per questo motivo il personale è altamente specializzato e suddiviso in aree di competenza ben delineate''.

CONTROLLATE E RIMONTATE Le hypercar del WEC sono vetture molto complesse. Ogni Ferrari 499P è costituita da oltre 3.000 parti, oltre alle componenti interne ai motori termico ed elettrico. Nella maggior parte dei casi, il tutto va controllato ma non sostituito, in quanto sono auto progettate per percorrere grandi distanze, ben superiori a quelle di una gara. Ad entrare nel dettaglio è Luca Massé, Technical Manager di AF Corse: ''Le nostre Hypercar sono progettate per poter completare anche 9.000 km con le medesime componenti, ovvero ben oltre la distanza di una 24 Ore di Le Mans. Questo significa che dopo le gare più brevi, le 6, 8 o 10 ore, quando si completano 2/3.000 km, le vetture tornano nella nostra sede, vengono controllate e, spesso, rimontate con la gran parte delle medesime componenti''. Un'eccezione è rappresentata proprio dal weekend della Le Mans, quando viene sostituito fino al 70% dei particolari.

LE SEI FASI DELLA PREPARAZIONE La preparazione di una Ferrari 499P a una gara include sei fasi principali: smontaggio delle parti componenti, controllo delle stesse, rimontaggio o assemblaggio della vettura, Fire-Up, Set-Up e scannerizzazione. La prima fase prevede che la vettura venga completamente spogliata fino al telaio: ''I dati raccolti dagli ingegneri in pista sono fondamentali per iniziare il lavoro di preparazione in officina – aggiunge Massé – Smontare la vettura significa arrivare al punto in cui abbiamo solamente il telaio, mentre tutte le altre parti vengono controllate nei reparti specifici per effettuare analisi mirate''. Dopo i controlli del caso, la 499P viene riassemblata e si passa alla seconda parte della preparazione, come spiega ancora Massé: ''Si arriva al momento del Fire-Up, che consta in un controllo statico che prevede l’azionamento del motore, della trasmissione anteriore, della batteria per verificare che la vettura sia stata assemblata correttamente. Segue il Set-Up, la prima messa a punto delle 499P, che terminerà una volta arrivati in pista, anche tenendo in considerazione le caratteristiche del tracciato e del meteo''. Infine non rimane che la scannerizzazione che consente di verificare il corretto montaggio delle vetture, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla FIA. A questo punto le 499P sono pronte ad affrontare un nuovo weekend di gara.

