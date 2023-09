Mondiale Endurance, la Ferrari prova a rovinare la festa alla Toyota

Dopo la sosta estiva, nel weekend riparte dal Giappone il Mondiale FIA WEC 2023. L'appuntamento è con la 6 Ore del Fuji, gara di casa per la Toyota che cercherà di ottenere un risultato tale da ipotecare la conquista dei due titoli. A cercare di rovinare la festa ai padroni di casa sarà soprattutto la Ferrari, principale avversaria della casa giapponese in questa stagione. Nel Mondiale Costruttori, sono 26 i punti che separano il team italiano dalla Toyota, mentre nel Mondiale Piloti l'equipaggio della Ferrari 499P numero 51 insegue a 23 punti di distanza i leader della classifica.

499P ''INGRASSATA'' Per quanto riguarda il Balance of Performance, le Hypercar Ferrari si presentano in Giappone con una massa complessiva a secco pari a 1.076 chilogrammi (7 kg in più rispetto all'ultimo appuntamento disputato a Monza), una potenza massima di 505 kW (+8kW), una quota massima di energia per stint di 898 MJ (+5MJ), e l’attivazione della trazione integrale confermata a 190 km/h.

DEBUTTO AL FUJI Per la 499P quello di questo fine settimana sarà l'esordio assoluto sul circuito che sorge alle pendici del celebre vulcano. Antonio Fuoco (Ferrari #50) lo ricorda presentando l'appuntamento: ''Arriviamo al Fuji portando al debutto la nostra 499P su questo tracciato, dove non abbiamo effettuato test. Cercheremo di allungare la striscia di risultati positivi, come squadra, considerato che sin dall’inizio della stagione la nostra Hypercar è salita sul podio in ogni round iridato. La pista? Vi ho gareggiato solo in un’occasione, lo scorso anno con la 488 GTE quando finimmo secondi in LMGTE Pro, e devo ammettere che mi piace parecchio''. Il suo compagno di equipaggio Nicklas Nielsen ha invece sottolineato l'obiettivo principale come ciliegina sulla torta di questa positiva stagione di debutto: ''A questo punto della stagione, quando mancano due gare al termine, il desiderio del nostro equipaggio con la 499P numero 50 rimane quello di conquistare almeno una vittoria: sarebbe bellissimo se succedesse in Giappone''.

VEDI ANCHE

INSIDIARE LA TOYOTA L'equipaggio della Ferrari #51, già vincitore alla 24 Ore di Le Mans, è il più vicino alla vetta del Mondiale Piloti L'esperto Alessandro Pier Guidi sottolinea gli aspetti relativi alla messa a punto della vettura sul circuito del Fuji: ''La pista del Fuji rappresenta qualcosa di unico nel calendario iridato dato che alterna una porzione veloce, i primi due settori, a una molto lenta, l’ultimo settore. Dal punto di vista della messa a punto della vettura si può optare per un set-up a medio-alto carico, che garantisce prestazioni migliori nella parte mista a scapito della velocità, o viceversa a medio-basso carico''. Il suo compagno Antonio Giovinazzi ha invece evidenziato il desiderio di provare a rovinare la festa alla Toyota: ''Torniamo al volante della 499P a due mesi di distanza dall’impegno di Monza con l’obiettivo di fare del nostro meglio per insidiare la Toyota, che rimane il principale avversario anche in ottica campionato. Abbiamo ancora due gare importanti prima del termine dell’annata e la nostra determinazione è quella di ottenere i migliori risultati possibili: l’auspicio è quello di mantenere aperta la sfida iridata sino alla prova conclusiva che disputeremo in Bahrain''.

Wec 2023: le Ferrari 499P numero 50 e 51 alla 24 Ore di Le Mans | Foto: Ferrari

GLI ORARI Il circuito del Fuji è 7 ore avanti rispetto all'Italia e dunque le sessioni si disputeranno tutte tra la notte e le prime luci del mattino del nostro fuso orario. Si cominca venerdì con due sessioni di prove libere in programma alle 4 e alle 8:30, mentre sabato il terzo turno di prove sarà alle 3:20, con le qualifiche che scatteranno alle 8:30. La 6 Ore del Fuji prenderà invece il via domenica, quando da noi saranno le 4 del mattino.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/09/2023