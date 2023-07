WEC 2023, il calendario ufficiale del mondiale Endurance

Il calendario 2023 del campionato FIA WEC prevede 7 appuntamenti spalmati tra marzo e novembre. La gara clou è ovviamente la 24 Ore di Le Mans in programma a giugno, mentre il mese successivo il mondiale farà tappa in Italia, con l'attesa 6 Ore di Monza che vedrà per la prima volta la Ferrari 499P esibirsi davanti agli appassionati italiani.

LA NOVITA' Salgono a 7 gli appuntamenti stagionali del campionato FIA WEC 2023. Rispetto allo scorso anno torna in calendario la 6 Ore di Portimao che si inserisce come seconda gara dopo il debutto americano alla 1000 Miglia di Sebring. Confermate le altre sei sedi già viste nel 2022.

WEC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE ENDURANCE 2023

Round Data Gara Nazione 1 17/03/23 1000 Miglia di Sebring Stati Uniti 2 16/04/23 6 Ore di Portimao Portogallo 3 29/04/23 6 Ore di Spa Belgio 4 10-11/06/23 24 Ore di Le Mans Francia 5 09/07/23 6 Ore di Monza Italia 6 10/09/23 6 Ore del Fuji Giappone 7 04/11/23 8 Ore del Bahrain Bahrain

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/07/2023