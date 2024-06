24 Ore di Le Mans 2024: diretta streaming on board dalle Ferrari 499P

Il weekend della 24 Ore di Le Mans 2024 è arrivato. L'edizione di quest'anno si preannuncia più combattuta che mai, come ha dimostrato la tiratissima sessione di Hyperpole che ha visto la Porsche #6 precedere per meno di due decimi le due Cadillac. Vincitrice dell'edizione dello scorso anno, la Ferrari ha piazzato le due 499P ufficiali in quarta e quinta posizione, con l'ambizione di cercare di bissare l'impresa di 12 mesi fa. La partenza della 24 Ore di Le Mans è in programma alle 16.00 di sabato 15 giugno 2024 e la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Discovery+.

WEC 2024: le vetture Ferrari al via a Le Mans

STREAMING ON BOARD Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito della gara. Proprio per questo la Ferrari, che per il weekend ha studiato diverse iniziative per i suoi tifosi, viene incontro agli appassionati che non hanno sottoscritto alcun abbonamento: sul suo canale Youtube ufficiale, il Cavallino Rampante mette a disposizione i video onboard in diretta delle due 499P ufficiali e della 499P #83 di AF Corse. Li potete trovare comodamente in fondo a questo articolo. Gli equipaggi sono il numero 51, vincitore dell'edizione 2023, con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado e il numero 50 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. La Ferrari #83 gialla è invece pilotata da Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye.

WEC 24 ORE LE MANS 2024, LA DIRETTA ON-BOARD CAMERA FERRARI

Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado)

Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen)

Ferrari 499P #83 (Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye)

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/06/2024