ERC 2026

Scandalo al Rally Scandinavia, frase choc a una commissaria: pilota squalificato dalla FIA

Avatar di Luca Manacorda,

20 minuti fa - Episodio incredibile e deprecabile nel corso del weekend in Svezia

Episodio gravissimo in Svezia: Róbert Kolčák ha rivolto frasi a sfondo sessuale a una commissaria durante un controllo tecnico

Il Rally Scandinavia non ha lasciato in eredità soltanto la vittoria di Mikko Heikkilä. A far discutere è stato un episodio molto pesante che ha coinvolto il pilota slovacco Robert Kolkac, squalificato dalla FIA dopo un comportamento giudicato inaccettabile nei confronti di una commissaria di gara.

L'episodio si è verificato dopo il controllo stop della SS6, durante una normale procedura di verifica dell'equipaggiamento di sicurezza. Secondo quanto riportato nel documento ufficiale dei commissari sportivi, il pilota della vettura numero 18 avrebbe rivolto commenti inappropriati alla commissaria impegnata nel controllo, chiedendole se volesse vedere i suoi genitali per poi compiere anche un gesto esplicito davanti a lei. A confermare quanto accaduto sarebbe stata anche una seconda commissaria presente sul posto, impegnata nel controllo dell'equipaggiamento del copilota.

La difesa del pilota non convince

Nel corso dell'udienza con i commissari, Kolkac ha ammesso parole e comportamento, provando a giustificarsi con l'adrenalina accumulata dopo la prova speciale e sostenendo di non aver capito che la donna fosse un ufficiale di gara. Avrebbe inoltre spiegato la propria reazione come una risposta alle modalità con cui veniva effettuato il controllo dell'abbigliamento di sicurezza. La spiegazione, però, non ha convinto i commissari FIA.

Nel documento ufficiale viene infatti sottolineato come gli ufficiali di gara abbiano il diritto di operare in un ambiente libero da intimidazioni, molestie e comportamenti degradanti. I commissari hanno inoltre evidenziato che il controllo si stava svolgendo in una procedura ordinaria, con personale chiaramente identificabile.

La sanzione immediata della FIA

La conseguenza è stata drastica: squalifica immediata dal Rally Scandinavia per violazione di articoli del Codice Sportivo Internazionale FIA legati a comportamenti offensivi e impropri. Un provvedimento duro ma che manda un messaggio chiaro a tutto il paddock del campionato europeo rally.

Una vicenda che ha rapidamente superato i confini del semplice episodio sportivo. Perché nei rally, come in qualsiasi altro ambiente professionale, il rispetto delle persone viene prima di cronometri e classifiche.

VEDI ANCHE
Rally Scandinavia 2026: Heikkila batte Sesks, delusione Lancia
Rally Scandinavia 2026: incidenti spettacolari e colpi di scena, Heikkila batte Sesks
ERC, Rally Scandinavia 2026: iscritti, percorso e tutte le info
Rally Scandinavia 2026: Sesks sfida Suninen. Mabellini guida la spedizione Lancia Corse
Pubblicato da Luca Manacorda, 25/05/2026
Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

Gli articoli di Luca

Vedi anche