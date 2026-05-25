Scandalo al Rally Scandinavia, frase choc a una commissaria: pilota squalificato dalla FIA

Il Rally Scandinavia non ha lasciato in eredità soltanto la vittoria di Mikko Heikkilä. A far discutere è stato un episodio molto pesante che ha coinvolto il pilota slovacco Robert Kolkac, squalificato dalla FIA dopo un comportamento giudicato inaccettabile nei confronti di una commissaria di gara.

L'episodio si è verificato dopo il controllo stop della SS6, durante una normale procedura di verifica dell'equipaggiamento di sicurezza. Secondo quanto riportato nel documento ufficiale dei commissari sportivi, il pilota della vettura numero 18 avrebbe rivolto commenti inappropriati alla commissaria impegnata nel controllo, chiedendole se volesse vedere i suoi genitali per poi compiere anche un gesto esplicito davanti a lei. A confermare quanto accaduto sarebbe stata anche una seconda commissaria presente sul posto, impegnata nel controllo dell'equipaggiamento del copilota.

La difesa del pilota non convince

Nel corso dell'udienza con i commissari, Kolkac ha ammesso parole e comportamento, provando a giustificarsi con l'adrenalina accumulata dopo la prova speciale e sostenendo di non aver capito che la donna fosse un ufficiale di gara. Avrebbe inoltre spiegato la propria reazione come una risposta alle modalità con cui veniva effettuato il controllo dell'abbigliamento di sicurezza. La spiegazione, però, non ha convinto i commissari FIA.

Nel documento ufficiale viene infatti sottolineato come gli ufficiali di gara abbiano il diritto di operare in un ambiente libero da intimidazioni, molestie e comportamenti degradanti. I commissari hanno inoltre evidenziato che il controllo si stava svolgendo in una procedura ordinaria, con personale chiaramente identificabile.

La sanzione immediata della FIA

La conseguenza è stata drastica: squalifica immediata dal Rally Scandinavia per violazione di articoli del Codice Sportivo Internazionale FIA legati a comportamenti offensivi e impropri. Un provvedimento duro ma che manda un messaggio chiaro a tutto il paddock del campionato europeo rally.

Una vicenda che ha rapidamente superato i confini del semplice episodio sportivo. Perché nei rally, come in qualsiasi altro ambiente professionale, il rispetto delle persone viene prima di cronometri e classifiche.

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