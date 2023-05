24 Ore di Le Mans: 62 vetture e 186 piloti al via per un'edizione straordinaria

L'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans sarà il quarto appuntamento del campionato FIA WEC 2023 e mai come quest'anno presenta una lista di iscritti davvero interessante. Sono 62 le vetture attese al via, per un totale di 186 piloti coinvolti dato che ogni equipaggio è composto da tre persone.

ATTESA HYPERCAR Ovviamente gli occhi saranno puntati soprattutto sulla categoria regina delle Hypercar che, dopo due edizioni in formato ridotto, vede al via quest'anno 16 vetture in rappresentanza di ben sette diversi costruttori: Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Vanwall e Glickenhaus. Tra gli equipaggi troviamo i nomi di diversi plurivincitori della Le Mans come Sebastien Buemi (4 successi), André Lottere (3) e Romain Dumas (2 e detentore della maggior distanza percorsa nell'arco delle 24 Ore).

LE ALTRE CLASSI La battaglia si preannuncia intensa non solo tra le Hypercar. Nella classe LMP2 sono 24 le Oreca motorizzate Gibson al via, di cui otto iscritte anche a una classifica Pro/Am separata. Passando alle vetture LMGTE Am troviamo al via quattro costruttori diversi (8 Porsche, 7 Ferrari, 5 Aston Martin e una Corvette).

24 ORE IN ROSA Tra i 186 piloti iscritti ci sono in totale cinque donne, tutte partecipanti a tempo pieno alla stagione del WEC. Si tratta di Doriane Pin, Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey e Lilou Wadoux, quest'ultima recentemente vincitrice nella 6 Ore di Spa al volante di una Ferrari 488.

FUORICLASSIFICA DI PRESTIGIO Al via ci sarà inoltre una vettura che correrà al di fuori delle tre classi sopracitate. Si tratta di una Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR appositamente modificata per l'occasione e portata in pista dal team Hendrick Motorsports. Di assoluto valore l'equipaggio, composto dal campione del mondo 2009 di F1 Jenson Button, dal due volte vincitore della Le Mans Mike Rockenfeller e dal sette volte campione della NASCAR Jimmie Johnson.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/05/2023