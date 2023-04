Wadoux nella storia: prima donna a vincere una gara del WEC

Alla 6 ore di Spa la 22enne francese vince in GTE-Am con Ferrari

FERRARI VINCE A SPA Dopo due round in cui la Corvette ha fatto incetta di punti imponendosi a Sebring e a Portimao, la terza tappa del FIA WEC ha visto tornare al successo una Ferrari 488 in classe GTE-Am. In una corsa insidiosissima e difficile con diversi incidenti causati proprio dal freddo e dalla pista bagnata la rossa di AF Corse è tornata sul gradino più alto con Luis Perez Companq, Alessio Rovera e Lilou wadox. Seconda, ma impegnata a guardarsi le spalle, la Corvette di Ben Keating, Nicholas Varrone e Nicky Catsburg.

WADOUX PRIMA DONNA Proprio la giovanissima francese è balzata al centro dell'attenzione nella serata di ieri quando è calata la bandiera a scacchi alla fine della classica delle Ardenne. Lilou è infatti la prima donna ad imporsi in una gara del mondiale endurance dalla sua istituzione nel 2012. Inserita nei ranghi dei piloti ufficiali di Maranello, Wadoux ha guidato assieme ad Alessio Rovera la 488 al fianco del gentlemen argentino Luis Perez Companq.

GARA SOLIDA A fare la differenza, come detto, è stata una condotta di gara attenta nelle condizioni insidiosissime di Spa. Al via Perez Companq dalla quinta posizione è riuscito a guadagnare qualche posizione, lavoro poi completato dalla Wadoux nel suo stint centrale. Rovera ha poi chiuso la corsa prendendo la testa della gara firmando il giro più veloce mentre prendeva il largo dalla Corvette.

Pubblicato da Marco Borgo, 30/04/2023