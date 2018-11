VITTORIA Petronas, Mercedes e Valtteri Bottas hanno festeggiato in questi giorni, alle Petronas Twin Towers, la quinta vittoria consecutiva del Campionato Mondiale Costruttori FIA Formula Uno 2018. Petronas ha giocato un ruolo cruciale assicurando a Mercedes, con i suoi lubrificanti, un altro doppio titolo nel Campionato Mondiale di F1 quest'anno. Le Mercedes hanno conquistato il titolo Costruttori in Brasile per diventare la seconda squadra nella storia di questo sport a vincere cinque doppi campionati consecutivi dopo che Lewis Hamilton si è aggiudicato il titolo Piloti in Messico, eguagliando il record stabilito dalla Ferrari tra il 2000 e il 2004.

BOTTAS “I lubrificanti Petronas sono la linfa vitale della formidabile vettura con la quale abbiamo avuto la fortuna di correre quest'anno" ha dichiarato Bottas "e vorremmo ringraziare tutti quanti in Petronas per la dedizione e il duro lavoro svolto, sono stati fondamentali per vincere entrambi i Campionati. Godetevi il momento e continuiamo così”.

BINOMIO VINCENTE In qualità di title sponsor e partner tecnico, Petronas fin dal 2014, anno in cui sono stati introdotti i propulsori ibridi, lavora a stretto contatto con la squadra per mettere a punto carburante, lubrificanti e fluidi funzionali efficienti: da allora, Petronas e Mercedes hanno vinto cinque Campionati del Mondo Piloti e Costruttori e annoverano un totale di 74 vittorie nei 100 Grand Prix corsi fino ad oggi. Nello stesso periodo, la squadra ha anche fatto segnare 84 pole position e vinto 221 trofei.