Ferrari torna nella top class della 24 Ore di Le Mans: le iniziative speciali per i tifosi

La 24 Ore di Le Mans 2023, in programma nel weekend del 10-11 giugno, segna il ritorno della Ferrari nella massima categoria della competizione dopo ben 50 anni, motivo per cui l'attesa per l'edizione del centenario è ancora maggiore. La casa di Maranello si presenterà al via con due vetture 499P, affidate agli equipaggi formati da Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen per quanto riguarda la vettura numero 50 e da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi per la numero 51. Dopo tre appuntamenti del campionato WEC, all'interno del quale è inserita la mitica corsa francese, la Ferrari è seconda nel campionato Costruttori a 33 punti di distanza dalla Toyota. La Le Mans assegnerà punteggi maggiorati rispetto alle altre gare e ben 50 punti andranno alla vettura che taglierà per prima il traguardo.

IL PROGRAMMA La marcia di avvicinamento alla 24 Ore di Le Mans 2023 inizia domenica 4 giugno, con il test day che prevede due sessioni di prove libere. Il programma vero e proprio inizia poi mercoledì 7, quando si disputeranno le prove libere 1 alle 14, le qualifiche alle 19 e le prove libere 2 alle 22. Giovedì 8 prove libere 3 alle 15, poi Hyperpole alle 20 per le 8 vetture che hanno ottenuto i migliori tempi nelle qualifiche e ancora prove libere 4 dalle 22. Sabato 10 giugno, alle ore 16, il via ufficiale alla gara.

VEDI ANCHE

LE INIZIATIVE Per celebrare il ritorno nella top class, la Ferrari ha promosso diverse iniziative interessanti. Una riguarda la rete di concessionarie europee, che resteranno aperte per i propri affezionati clienti per le 24 ore dell'evento. Un'altra è rivolta ai tifosi e coinvolge il Museo Ferrari di Maranello: sono stati studiati dei pacchetti per il pubblico che aggiungono alle tradizionali attività la possibilità di assistere alla diretta della gara. Si potrà scegliere tra il sabato, con possibilità di fermarsi dalla partenza fino a mezzanotte, e la domenica, quando ci si potrà fermare dalle 9 del mattino fino alla bandiera a scacchi. Il biglietto Adulto - che comprende ingresso al museo, posto a sedere riservato presso il convention center, una consumazione alla coffee station, una corsa su uno dei simulatori F1 e un badge dedicato - costa 30 euro. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata sul sito del museo Ferrari di Maranello.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/06/2023