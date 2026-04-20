Dramma in un rally in Argentina: auto finisce sul pubblico, le scioccanti immagini video

Dramma nel corso del Rally Sudamericano, prova del campionato FIA CODASUR, dove uno spettatore ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto domenica nel tratto di Mina Clavero.

Chiara la dinamica dell'incidente, grazie anche ad alcuni video registrati dagli spettatori presenti sul punto in cui è avvenuta l'uscita di strada: la vettura dell’equipaggio formato da Didier Arias e Hector Nunez ha iniziato una terribile carambola dopo aver colpito un terrapieno, finendo nella zona riservata al pubblico. I due occupanti dell’auto sono usciti dall’incidente senza gravi conseguenze.

CORDOBA: EL RALLY SE COBRÒ UN VICTIMA

Atencion imagenes sensibles

Rally Sudamericano: un espectador murió tras ser embestido por un vehículo en competencia



El hecho ocurrió durante un tramo del evento. Otra persona resultó herida y fue asistida. La competencia fue suspendida pic.twitter.com/LZqk1hql5z — EN LA MIRA (@enlamiraradio) April 19, 2026

Le immagini circolate sui social mostrano l’impatto e il successivo ribaltamento della vettura, che ha coinvolto alcuni spettatori presenti lungo il percorso. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori dato il numero di persone presenti nel punto in cui l'auto è atterrata e che ci ricorda l'importanza di rispettare le indicazioni degli organizzatori dei rally circa i punti in cui posizionarsi per assistere alle competizioni, evitando quelli potenzialmente più pericolosi come l'esterno delle curve.

Il comunicato ufficiale FIA

La conferma della tragedia è arrivata dalla FIA che, nelle ore successive, ha diffuso un comunicato su quanto accaduto: “La FIA è profondamente rattristata dal tragico incidente avvenuto durante il secondo round del FIA CODASUR Rally Championship al Rally Sudamericano Mina Clavero, nel quale uno spettatore ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti”.

La Federazione ha poi dato la propria disponibilità per le indagini su quanto accaduto: “La FIA fornirà il proprio pieno supporto agli organizzatori del Rally Sudamericano Mina Clavero, all’Automóvil Club Argentino (ACA), a CODASUR e alle autorità locali competenti nell’indagine sull’accaduto”.

Un secondo video, ripreso da uno spettatore ancora più vicino al punto di uscita dell'auto di Arias, mostra perfettamente la dinamica dell'incidente, nonché uno dei due feriti, una donna che per scappare si frattura una caviglia. Essendo immagini piuttosto forti vi lasciamo il link senza mostrarvelo direttamente.

Un weekend segnato dalle tragedie

L’episodio arriva a poche ore da un altro grave incidente che ha scioccato mondo del motorsport: il pilota Juha Miettinen ha perso la vita durante le qualifiche della ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, in un sinistro che ha provocato anche il ferimento di altre sei persone.

Le autorità locali e la federazione internazionale stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto in Argentina.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 20/04/2026