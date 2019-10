Autore:

Simone Valtieri

DOPPIO TITOLO È stata presentata con un video postato tramite i propri canali social, la DS E-TENSE FE20, ovvero la monoposto del team cinese DS Techeetah che prenderà parte alla prossima stagione di Formula E 2019-20. Al volante ci saranno Jean Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa, ovvero l'attuale campione in carica della serie elettrica e il sesto della scorsa stagione, il portoghese proveniente dal team BMW i Andretti Motorsport. Per quanto riguarda il francese, invece, oltre al titolo piloti ci sarà da difendere quello team conquistato al termine della passata stagione con l'aiuto dell'uscente André Lotterer.

SULLA STESSA STRADA A parlare, a margine dell'unveiling della monoposto, che conserverà i colori nero e oro della passata stagione, è in primis il direttore delle Performance, Xavier Mestelan Pinon: "Il team ha fatto tesoro dell'esperienza che ci ha permesso di vincere sia il titolo piloti che quello team nella passata stagione, per sviluppare maggiormente il potenziale della nostra auto. Gli ingegneri hanno ottimizzato i vari elementi sviluppando un progetto che si è già dimostrato vincente, senza dover ripensare completamente la macchina. Siamo intervenuti sul motore, sull'inverter e sul tranfser case, ma i cambiamenti più grandi li abbiamo fatti all'interno, nei sistemi integrati. Il nostro obiettivo è ovviamente vincere nuovamente i ue titoli nella stagione che comincerà in Arabia Saudita il 22 novembre prossimo."

CUORE DI GHEPARDO Ad aggiungersi alle parole di Mestelan è stato Keith Smouth, responsabile commerciale del team DS Techeetah: "La DS E-TENSE FE20 è una vettura nata dall'evoluzion del design della precedente auto, vincitrice del titolo costruttori e piloti del 2018-19. Siamo rimasti fedeli al nostro passato mantenendo l'iconica livrea nero e oro. Il logo con la testa di ghepardo che si vede guardando più da vicino rappresenta i nostri sforzi nel sostenere la lotta di 'The Big Cat Sanctuary' al fine di salvare questi e altri grandi felini dall'estinzione, una causa molto vicina ai nostri cuori."