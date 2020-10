DOPO MASSA Li avevamo lasciati alla bandiera a scacchi dell’ultimo dei sei ePrix di Berlino, con l’annuncio a sorpresa della separazione consensuale da Felipe Massa al termine di due stagioni culminate in un solo podio a Monte Carlo. Il futuro del team Venturi è stato però da poco svelato, con la conferma (piuttosto scontata) di Edoardo Mortara e la “promozione” a titolare di quello che nelle ultime due annate ha ricoperto il ruolo di pilota di riserva (insieme ad Arthur Leclerc): il ventottenne francese Norman Nato.

PARLA NATO “Sono parte della famiglia Venturi – spiega Nato – sin dal 2018, quindi avere la possibilità di gareggiare nella settima stagione è un grande salto in avanti e non vedo l’ora di poter dimostrare che risultati potremo raggiungere insieme. Negli ultimi due anni abbiamo costruito delle solide fondamenta e condividiamo anche la stessa ambizione per il futuro. Voglio ringraziare Susie (Wolff, la team principal Venturi, ndr) e la squadra per aver creduto in me dandomi l’opportunità per correre nel campionato del mondo di Formula E. Sono impaziente di scendere in pista a Santiago il prossimo gennaio”.

CONFERMATO EDO Parole di soddisfazione anche per Mortara, che con Venturi ha ottenuto due podi e una vittoria (ePrix di Hong Kong 2019) in tre stagioni nella categoria: “Sono contento di poter continuare la mia esperienza con Venturi. Ci sono stati bei momenti negli ultimi 4 anni e sono entusiasta in vista dello sviluppo della prossima stagione. Santiago è un posto speciale e sono certo che gennaio arriverà in fretta e che saremo in buona posizione nella lotta con i nostri rivali. Ci sono state situazioni promettenti nelle prime gare della sesta stagione e anche se il campionato non è finito nel modo in cui volevamo, abbiamo lavorato parecchio e siamo impazienti di tornare in pista. Sono contento di dare il benvenuto a Norman nel suo nuovo ruolo. Lavoreremo insieme per portare a casa risultati importanti”.