Autore:

Simone Dellisanti

IL RITORNO A ROMA Ancora la 5° stagione di Formula E non è iniziata che già sta salendo la febbre per il secondo E-Prix di Roma 2019. Come per la scorsa stagione, salvo cambiamenti dell'ultima ora, le Formula E partiranno da via Cristoforo Colombo, passeranno poi attorno all'Obelisco di Marconi fino ad arrivare dietro l'iconico Colosseo Quadrato, rendendo così il circuito romano, con 2,84 km, il secondo percorso più lungo della stagione.

LA DATA La gara romana del campionato Abb Fia Formula E 2019 è prevista per il 13 aprile e possiamo anticiparvi che già ora sono disponibili i biglietti per vedere la tappa nostrana: "Siamo felici di tornare, con il nostro Circus, nella capitale italiana per il secondo appuntamento co l'E-Prix di Roma, inoltre vi annunciamo l'avvio della vendita dei biglietti", ha detto Alejandro Agag, fondatore e ceo della Formula E.

I PREZZI La grande novità della prossima stagione è rappresentata dal fatto che i biglietti per i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni potranno essere acquistati al costo di un euro ma per i posti più 'prestigiosi' il prezzo salirà fino a 60 euro a biglietto. I biglietti per le tribune avranno un costo di 40 euro per gli adulti, mentre il costo è di 20 euro per i giovani tra i 16 e i 24 anni e per i Senior dai 65 anni. Quest'anno sono disponibili anche i biglietti Tribuna Premium, con vista privilegiata sul traguardo e bevande incluse a un costo variabile che potete consultare al seguente link . Vi ricordo che i bambini da 0 a 4 anni entreranno gratuitamente nella zona del circuito. È possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale della Formula E, visitando la sezione dedicata all'E-Prix di Roma.