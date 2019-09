Autore:

Salvo Sardina

LINE-UP COMPLETA La notizia era nell’aria ormai da settimane, ma l’ufficialità è arrivata solo nei giorni scorsi. Un altro dei sedili, uno dei più ambiti della Formula E, ha trovato il suo proprietario: Antonio Felix Da Costa è stato annunciato da Ds Techeetah per la stagione 2019-2020 della serie elettrica. Il portoghese ha infatti lasciato la Bmw dopo sei anni di matrimonio per accasarsi nel team campione in carica. Ecco le reazioni degli uomini della scuderia franco-cinese alla notizia dell’arrivo di Da Costa.

JEAN-ERIC VERGNE “Vorrei esprimere – ha spiegato il confermatissimo bicampione della Formula E, Jean-Eric Vergne – il più caloroso benvenuto ad Antonio. Siamo amici da molto tempo, visto che entrambi eravamo parte dello stesso programma sportivo in passato (il Red Bull Junior Team, ndr). È davvero fantastico poter tornare a lavorare insieme ancora una volta. Sono sicuro che sarà una grande aggiunta per il nostro team”.

MARK PRESTON Parole di grande affetto cui si sono aggiunte anche le dichiarazioni del team principal Mark Preston: “È fantastico avere Antonio qui con noi. È un buon amico, non vediamo l’ora di accoglierlo e vederlo con i colori nero-oro di Ds Techeetah. Sicuramente sarà una fantastica aggiunta al team, siamo entusiasti all’idea di vedere cosa Jean-Eric e Antonio saranno in grado di fare in pista nella prossima stagione”.

XAVIER MESTELAN PINON “Sono particolarmente orgoglioso – ha poi aggiunto il direttore di Ds Performance, Xavier Mestelan Pinon – di accogliere Antonio nella nostra squadra. La sua esperienza in Formula E accompagnata alla sua velocità sarà sicuramente cruciale nella nostra rincorsa al titolo. Mentre aspettiamo la prima gara del campionato a Riyad, Da Costa potrà svolgere alcune sessioni di test insieme a Jean-Eric, il che di sicuro ci aiuterà a migliorare la nostra Ds E-Tense FE20”.