Autore:

Salvo Sardina

ALTRO TASSELLO Dopo qualche settimana di indiscrezioni, adesso è ufficiale: Maximilian Gunther è il nuovo pilota Bmw per Il prossimo campionato di Formula E, che prenderà il via a fine novembre da Riyad. La casa bavarese occupa dunque un altro tassello della griglia di partenza della stagione 6, liberando definitivamente il portoghese Antonio Felix Da Costa. Gunther, 22 anni, la scorsa stagione ha debuttato in Formula E come pilota part-time – ha saltato le gare di Messico, Hong Kong e Sanya per far posto a Felipe Nasr – battendo il più esperto compagno José Maria Lopez.

DA COSTA VERSO DS Che Da Costa fosse in cerca di una nuova avventura, specialmente dopo la chiusura del programma Bmw M8 nel Wec e nalla 24 Ore di Le Mans, lo si sapeva ormai da tempo. Il ventottenne lusitano lascia dunque ufficialmente la casa dell’Elica preparandosi per firmare un contratto con il team campione in carica Ds Techeetah, che evidentemente ha aspettato la risoluzione del rapporto con Bmw prima di svelare un ingaggio che è nel frattempo diventato un segreto di Pulcinella.

PARLA GUNTHER “È fantastico – ha spiegato il tedesco Maximilian Gunther dopo l’annuncio – essere parte del team Bmw i Motorsport, una squadra che ha vinto la gara del debutto e poi lottato fino alla fine per il titolo. Ecco perché questo passaggio è un grandioso step per la mia carriera. Non vedo l’ora di poter correre ancora con Bmw, visto che è con loro che tutto è iniziato nel 2011 quando ho debuttato in monoposto”.

ARRIVEDERCI ANTONIO Non sono mancate anche le parole di Antonio Felix Da Costa, che chiude dunque il suo rapporto con Monaco di Baviera dopo sei anni tra gare GT, Dtm, Wec e appunto Formula E: “Sono sempre stato orgogliosamente parte della famiglia Bmw, che mi ha dato l’opportunità di guidare molte auto da competizione e accumulare un’incredibile esperienza. Anche se adesso mi sto muovendo verso nuove sfide, guarderò sempre con affetto al mio tempo passato in Bmw”. L’Elica deve ancora annunciare il secondo pilota, ma è molto probabile la conferma di Alexander Sims.

NISSAN CONFERMA In vista dei test di scena al Circuito Ricardo Tormo di Valencia dal 15 al 18 ottobre, intanto è arrivata anche la conferma ufficiale della coppia piloti che correrà con Nissan e.Dams nella sesta stagione della categoria elettrica: il veterano Sebastien Buemi sarà ancora affiancato dall’inglese Oliver Rowland. I due hanno chiuso il 2018-2019 con 6 pole position e una vittoria (nella tappa conclusiva di New York) portando a casa il quarto posto in classifica team.