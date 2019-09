Autore:

Matteo Larini

ARRIVATA LA NUOVA AUDI Dopo aver annunciato già a fine agosto su twitter l’imminenza della presentazione della monoposto che correrà il prossimo anno in Formula E sotto le insegne dell’Audi, la casa tedesca ha pubblicato ieri, sempre sullo stesso social, le prime immagini ed un video della nuova vettura, denominata Audi E-tron FE06.

LIVREA E TEST I cambiamenti più vistosi dell’autovettura riguardano la livrea: ora, a farla da padrone è il rosso aranciato, che domina buona parte della carrozzeria, unita a dettagli in bianco/verde e in nero. La e-tron FE06, che sarà impegnata nei prossimi test pre-stagionali in programma a Valencia tra il 15 e il 18 ottobre (in due sessioni per giorno, una mattutina tra le 9:00 e le 12:00 ed una pomeridiana tra le 14:00 e le 17:00), sarà inoltre presente al Salone di Francoforte 2019 presso lo stand della casa dei quattro anelli.

DEBUTTO Il debutto vero e proprio della vettura avverrà invece il 22 novembre in Arabia Saudita, quando si svolgerà la prima delle due corse in programma a Riyad e che darà avvio al prossimo campionato. L’attuale coppia piloti, composta dal tedesco Daniel Abt e dal brasiliano Lucas Di Grassi, è stata riconfermata anche per l’anno a venire, dopo essersi ben comportata in questa stagione, conclusa rispettivamente al 3° ed al 7° posto da Di Grassi e Abt.