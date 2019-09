Autore:

Salvo Sardina

ARRIVA ANTONIO Nelle scorse ore è terminata una delle più lunghe telenovelas del mercato piloti della Formula E. Ds Techeetah ha infatti finalmente annunciato il nome del pilota che affiancherà Jean-Eric Vergne nel prossimo campionato elettrico, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 22 novembre dall’Arabia Saudita con il doppio ePrix di Ad Diriyah. Dopo l’addio alla Bmw, casa con cui ha corso in svariate categorie, dal Wec al Dtm, dalle endurance GT in giro per il mondo alla Formula E, è dunque Antonio Felix Da Costa a raggiungere il team campione in carica della serie elettrica.

PARLA DA COSTA “Avere l’opportunità – ha spiegato Antonio Felix Da Costa dopo l’annuncio ufficiale – di aggregarsi a un team che ha vinto due campionati in una categoria così competitiva come la Formula E, è una cosa piuttosto rara. È stato difficile prendere la decisione di lasciare la mia attuale posizione, ma si trattava di un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire”.

We're incredibly excited to welcome @afelixdacosta to the @DSTECHEETAH family. He will be racing as number 13 in the DS E-TENSE FE20 Keene for the 2019/20 @FIAFormulaE Season. 🐆⚡️ pic.twitter.com/AziVCCoBop — DS TECHEETAH (@DSTECHEETAH) September 17, 2019

COPPIA CON JEV Il ventinovenne portoghese formerà con Jev una coppia di tutto rispetto, probabilmente l'unica della categoria in grado di mixare alla perfezione giovane età, velocità, talento ed esperienza. I due sono amici sin dai tempi del Red Bull Junior Team in cui sono entrambi cresciuti sognando la Formula 1. “Non potevo proprio – ha concluso Da Costa – dire di no. Inoltre sono entusiasta di unirmi a Jean-Eric e a tutto il team Ds Techeetah”.