GEN 2.5 Un po’ a sorpresa, la Formula E ha pubblicato sui propri canali social una prima immagine della nuova monoposto Gen2 Evo che debutterà in pista nella prossima stagione. Già profondamente modificate prima della season 5, le auto della serie elettrica vanno dunque incontro al primo lifting di metà carriera, in attesa della nuova rivoluzione, quella delle Gen3, annunciate per il nono campionato della categoria full electric.

NOVITÀ Il teaser, diciamolo subito, non offre moltissimi spunti. Osservando però l’immagine pubblicata su dall’account ufficiale della Formula E, è possibile evidenziare già qualche importante cambiamento rispetto alle auto utilizzate dal 2018 da Vergne e colleghi. Da un lato, è il musetto che, pur mantenendo la caratteristica forma appuntita, sembrerebbe più lungo dell’attuale. Dall’altro, risalta soprattutto la parziale assenza della carenatura superiore sulle ruote anteriori, con le monoposto che dunque tornerebbero a essere ufficialmente a “ruote scoperte” (per il momento lo sono soltanto al posteriore).

4 FEBBRAIO L’appuntamento per conoscere anche gli altri pezzi del puzzle Gen2 Evo è fissato per il prossimo martedì 4 febbraio, quando cadranno finalmente i veli alle Formula E che, salvo ulteriori aggiornamenti estetici e aerodinamici, ci porteremo fino alla fine del campionato 2021-2022. La serie elettrica tornerà invece in pista il 15 febbraio da Città del Messico per il quarto round di questa season 6 che vede Stoffel Vandoorne sorprendentemente al comando della classifica piloti.