TROPPO INDIETRO Il mondiale di Formula E 2019, la competizione 100% elettrica era iniziata bene per il team DS Techeetah: secondo e terzo posto in Arabia Saudita e quinto e sesto posto in Marocco. Non benissimo, certo, ma le DS color oro hanno sempre dato prova di poter combattere per le posizioni di vertice nelle prime due manche del Campionato. Il problema è stato sabato, in Cile. All’E-Prix di Santiago la DS ha dovuto assistere all'abbandono di Jean-Éric Vergne e al tredicesimo posto di André Lotterer, al termine di una gara piena di colpi di scena ma scevra di emozioni per il team che ha come simbolo il giaguaro. Abbiamo già parlato in lungo e in largo dell'E-Prix di Santiago del Cile, ora mettiamoci comodi e guardiamo gli highlights della terza gara del mondiale di Formula E 2019.