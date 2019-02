Autore:

Simone Dellisanti

SAPORE AMARO Giornata difficile all’E-Prix di Santiago per DS Techeetah, con l’abbandono di Jean-Éric Vergne e il tredicesimo posto di André Lotterer, al termine di una gara piena di colpi di scena. Abbiamo parlato già dell'E-Prix del Cile in questo articolo, ora leggiamo insieme le dichiarazioni degli uomini DS.

MARK PRESTON, Team Principal: «La gara non è andata come speravamo. Jean-Éric ha dovuto abbandonare per un problema tecnico, conseguenza dei danni alla sua monoposto. Anche André non è andato a punti. La sua monoposto si è surriscaldata a fine gara e ha dovuto rallentare per portarla a termine. Dovremo capire cosa ha causato questo problema. È frustrante siglare una doppietta nel primo gruppo di qualifiche e doversi accontentare della sesta e settima fila in griglia di partenza. Il team ha fatto un lavoro straordinario che meritava di essere premiato. Nonostante tutto, sappiamo che abbiamo due ottimi piloti e due ottime monoposto, e che il Messico ci vedrà schierati nelle prime file. »

XAVIER MASTELAN PINON, Direttore di DS Performance: «Naturalmente siamo molto delusi da questo risultato. Penalizzati per la polvere dal nostro gruppo di qualifiche, abbiamo anche patito il fatto di partire in mezzo allo schieramento. Jean-Éric è stato vittima di un incidente che ha danneggiato irrimediabilmente la sua auto, proprio quando aveva trovato il ritmo giusto rispetto all’energia consumata. André, in piena rimonta e in settima posizione, è stato ritardato da un problema di surriscaldamento che dobbiamo verificare. Dobbiamo lasciarci questa prova alle spalle e concentrarci sul prossimo E-Prix in Mexico. »

ANDRE LOTTERER : «Non è stata proprio la nostra giornata. Essere davanti nel nostro gruppo di qualifiche e dover partire dalla quattordicesima posizione dimostra che il sistema attuale non va bene. Abbiamo lavorato molto per avere una buona posizione in griglia, e non è giusto ritrovarsi dietro nello schieramento di partenza, perché il primo gruppo ha dovuto pulire la pista. In gara sono risalito in classifica e miravo a un buon risultato, visto che avevo più energia e competitività dei piloti attorno a me. L’obiettivo era conquistare il quinto posto, ma ho perso potenza per un rialzo della temperatura, e sono stato costretto a rallentare per terminare la gara. La delusione è forte, perché siamo arrivati vicini ai punti e oggi avevamo il potenziale per siglare un buon risultato. Dobbiamo analizzare con attenzione quello che è successo per arrivare più forti a Mexico City. »

JEAN ERIC VERGNE: «Il team ha fatto un ottimo lavoro. Nonostante un primo posto nel mio gruppo di qualifiche, sono partito in dodicesima posizione per la variazione della pista. Mi stavo preparando ad attaccare quando sono stato tamponato mentre ero in frenata. Dopodiché qualcosa non ha funzionato sulla monoposto, e ho dovuto abbandonare, perché era impossibile terminare la gara. Tutto il team lavora duramente e oggi siamo stati ancora una volta molto performanti in pista. Peccato non aver potuto portare a casa qualche punto, ma torneremo più forti in Messico.»