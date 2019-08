Autore:

Salvo Sardina

NOVITÀ IN DS Il nodo del pilota che affiancherà Jean-Eric Vergne nella prossima stagione di Formula E non è ancora sciolto – si parla sempre molto insistentemente dell’arrivo di Antonio Felix Da Costa come sostituto di André Lotterer – ma qualcosa, a livello di organigramma, si inizia già a muovere in casa Ds Techeetah. Il team cinese, che dallo scorso anno conta del pieno supporto tecnico ed economico da parte di Ds Automobiles, ha infatti ingaggiato l’ex team manager e ingegnere di Dragon Racing, Nigel Beresford.

IL RUOLO Quella dell’inglese non è certo una scelta casuale perché si tratta di un profilo di spicco che andrà ulteriormente a rinforzare, grazie alla propria esperienza, il team da poco laureatosi per la prima volta campione della classifica costruttori. Beresford, che parla correntemente anche il francese e l’italiano, dovrebbe essere l’anello di congiunzione tra il management di Ds Performance e di Techeetah prendendo il ruolo fin qui ricoperto da David Clarke, il quale sarebbe a sua volta in uscita verso una scuderia rivale.

FIGURA DI SPICCO Con un passato anche in F1 come ingegnere di Jean Alesi all’inizio degli anni ’90 in Tyrrell, è però soprattutto negli Stati Uniti che Nigel Beresford ha raggiunto i principali successi. L’inglese ha infatti vinto tantissimo nella IndyCar con il Team Penske, prima di passare nel 2014 al servizio di Jay Penske (figlio del mitico Roger) come team manager della neonata Dragon Racing. Da marzo 2018 Beresford si è preso un periodo sabbatico che adesso è giunto alla conclusione.

LE PAROLE “È davvero bello – spiega Beresford all’autorevole testata e-racing365 – avere l’opportunità di tornare in Formula E, specialmente poi con il team campione in carica. La chiamata è stata proprio inattesa, ma devo dire che il timing è stato praticamente perfetto. Negli ultimi 18 mesi sono comunque rimasto in contatto con l’ambiente informandomi di tutto ciò che accadeva, quindi sono sempre stato coinvolto dalle sfide della Formula E. È sicuramente una bella sensazione poter ricoprire un ruolo del genere in Ds Techeetah”.