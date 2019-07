Autore:

Salvo Sardina

SALUTI FINALI La notizia era nell’aria da qualche giorno e alla fine è arrivata anche l’ufficializzazione: André Lotterer lascia il team campione in carica della Formula E, Ds Techeetah, per approdare alla Porsche. La casa di Stoccarda – insieme a Mercedes una delle grandi novità della sesta stagione della serie elettrica, al via il prossimo 22 e 23 novembre da Ad Diriyah – ha infatti comunicato ieri il ritorno del tedesco, che farà coppia con il già annunciato Neel Jani. Dopo due stagioni ricche di soddisfazioni, terminate con un secondo e un primo posto in classifica costruttori, gli uomini di Techeetah e Ds Automobiles non hanno mancato di augurare il proprio in bocca al lupo a Lotterer.

IL TEAM PRINCIPAL “Fino all’inizio di questo campionato – ha spiegato il team principal Mark Preston – in cui siamo stati rafforzati dai nostri partner di Ds Automobiles, siamo stati una scuderia molto piccola ed è stato sempre necessario fare uno sforzo supplementare. André ha sempre contribuito ai bisogni della squadra, sia sul piano dei punti in classifica che su quello dell’impegno, quindi voglio ringraziarlo e augurargli il meglio per la sua nuova sfida”.

IL DIRETTORE DS “Saluto e ringrazio André – ha aggiunto il direttore Ds Performance, Xavier Mestelan Pinon – per il fantastico lavoro fatto in questa stagione. Senza di lui e i tanti punti che ha portato a casa, sarebbe stato molto difficile vincere il titolo. La sua partecipazione e le sue performance sono state essenziali per le nostre vittorie. Ci vedremo presto in pista”.

LA RISPOSTA Non è mancato ovviamente il saluto di Lotterer: “Ho passato momenti molto belli con Ds Techeetah e vorrei ringraziare ogni membro del team per la fiducia riposta in me quando mi sono unito alla squadra e per il grande lavoro e i momenti indimenticabili passati insieme. Dopo due stagioni, mi è stata offerta una nuova sfida e non potevo proprio dire di no. Auguro a tutto il team il meglio per il futuro e non vedo l’ora di battagliare in pista con loro”.