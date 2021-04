INFO VIABILITÀ Il giorno 10 e 11 aprile, il quartiere Eur di Roma ospita la 3° e la 4° tappa del Campionato del Mondo di Formula E, un evento sportivo di rilievo internazionale che influirà sulla viabilità della capitale e sulla vita dei romani, e non soltanto di chi abita in zona visto che l'hub vaccinale della Nuvola è a due passi dal circuito. Per le informazioni relative a come raggiungere la Nuvola occorre visitare il sito ufficiale di Roma Mobilità, mentre per ciò che riguarda le informazioni sulla viabilità urbana, siete nel posto giusto. Di seguito tutte le modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici e alla viabilità urbana, causate in primis dalla chiusura della grande arteria di accesso alla città,via Cristoforo Colombo, e di tutte le principali vie limitrofe comprese tra Viale Europa e Via delle Tre Fontane.

Modifiche ai percorsi dei bus

Dal 2 all'11 aprile spostamento del capolinea da piazzale dell’Agricoltura a piazzale Luigi Sturzo (salita/discesa passeggeri alle fermate di viale Beethoven).

Dal 5 al 12 aprile spostamento area taxi da piazza G. Marconi a viale Asia (angolo viale Beethoven). Aree taxi integrative a piazza Giulio Pastore e viale Shakespeare per garantire un migliore accesso al Centro Vaccinale la Nuvola.

Dal 8 all'11 aprile le linee 170 - 791 - nMB - nME deviano da via C. Colombo passa sulla direttrice Arte - Artigianato. Quello delle linee 30 e 714 passa sulla direttrice Arte - Artigianato verso il Centro, e su Val Fiorita V.le Egeo verso l'esterno.

Dal 9 al 10 aprile le linea S09 devia in direzione Laurentina : da via Cristoforo Colombo-via Alessandro Severo-via Tiberio Imperatore-via Attilio Ambrosini-viale Pico della Mirandola-piazzale Caduti della Montagnola-via Francesco Acri-piazzale Roberto Ardigò-via Laurentina. La linea S15 in direzione Piramid e da viale Umberto Tupini prosegue per la stessa-viale Europa, viale dell'Arte-viale dell'Aeronautica-piazzale Giulio Douhet-rotatoria-via Laurentina direzione esterno-via Luigi Perna-via Vedana-via Cristoforo Colombo-svincolo per viale Marconi-viale Marconi-normale; in direzione Acilia : da viale Marconi-via di Valco di San Paolo-via Laurentina-piazzale Giulio Douhet-rotatoria-viale dell'Aeronautica-viale dell'Arte-viale Europa-viale Umberto Tupini normale

devia in : da via Cristoforo Colombo-via Alessandro Severo-via Tiberio Imperatore-via Attilio Ambrosini-viale Pico della Mirandola-piazzale Caduti della Montagnola-via Francesco Acri-piazzale Roberto Ardigò-via Laurentina. La in e da viale Umberto Tupini prosegue per la stessa-viale Europa, viale dell'Arte-viale dell'Aeronautica-piazzale Giulio Douhet-rotatoria-via Laurentina direzione esterno-via Luigi Perna-via Vedana-via Cristoforo Colombo-svincolo per viale Marconi-viale Marconi-normale; in : da viale Marconi-via di Valco di San Paolo-via Laurentina-piazzale Giulio Douhet-rotatoria-viale dell'Aeronautica-viale dell'Arte-viale Europa-viale Umberto Tupini normale Dalle 20.30 del 12 aprile alle 5:30 del 13 aprile , per la chiusura di via C. Colombo in entrambi i versi nel tratto Civiltà del Lavoro - p.le Marconi, le linee 30, 714, 791, 170, nMB e nME cambiaeranno percorso:

in direzione GRA deviazione P.le Agricoltura - Ciro il Grande - Beethoven- Europa

in direzione Centro deviazione per Europa - Arte - Artigianato - Tre Fontane - Laurentina - Colombo.

12 Aprile Ripristinato il capolinea Agricoltura Ripristinate le linee 31 - 771 - 780 Dalle 20:30 fino alle 5:30 (del 13 aprile) nuovamente chiusa la Colombo: deviano le linee 30 - 170 - 714 - 791 - nMB - nME

13 Aprile Dalle 20:30 a fine servizio la linea 170 in direzione Termini viene deviata su Beethoven - Europa - Colombo

15 Aprile a linea 788 torna ad Agricoltura, ma rimane deviata



Modifiche alla viabilità dall'8 al 12 aprile

Via Cristoforo Colombo chiusa tra Viale Europa e Via delle Tre Fontane, dalle 20.30 dell'8 aprile alle 5.30 del 12 aprile

Dalle 20.30 di giovedì 8 aprile alle 5.30 di lunedì 12 aprile il perimetro verde sarà chiuso al solo traffico veicolare

L'anello pedonale sarà valicabile dalle 5.30 di sabato 10 aprile alle 20.30 della domenica 11 aprile solo da personale dotato di pass o accredito

ITINERARIO ALTERNATIVO IN DIREZIONE GRA (TRAFFICO PRIVATO)

Via Colombo direzione GRA - Laurentina GRA – via Oceano Atlantico. Per chiusura via Cristoforo Colombo zona EUR: traffico deviato da via Cristoforo Colombo su via Laurentina (con istituzione nuova svolta a sinistra);

Per chiusura via Cristoforo Colombo zona EUR: traffico deviato da via Cristoforo Colombo su via Laurentina (con istituzione nuova svolta a sinistra); Trasporto pubblico: linee 30, 714, su Val Fiorita/Egeo/Primati Sportivi/Tupini/Europa/Colombo. Linee 170, 791, nMB, nME su Laurentina/Tre Fontane/Artigianato/Arte/Europa/Colombo.

ITINERARIO ALTERNATIVO IN DIREZIONE CENTRO (TRAFFICO PRIVATO)

Dal GRA direzione Centro : via Laurentina Centro - via Colombo (solo in direzione Centro)

: via Laurentina Centro - via Colombo (solo in direzione Centro) L'uscita del GRA 26 (Pontina ) - nella sola direzione EUR - è chiusa tra le 6:30 e le 12:00 del 9 aprile . Pertanto le uscite consigliate sono: l'uscita 30 (A91 - Roma Fiumicino) e 25 (Laurentina)

. Pertanto le uscite consigliate sono: l'uscita 30 (A91 - Roma Fiumicino) e 25 (Laurentina) Trasporto pubblico: linee 30, 170, 714, 791, nMB, nME, su Europa/Arte/Artigianto/Tre Fontane/Laurentina/Colombo

Allestimento e disallestimento del Circuito

Parziali modifiche alla circolazione in orario notturno (dalle 20.30 alle 5.30)

Progressiva diminuzione e ripristino (20 marzo - 18 aprile) dei posti auto

Dall'8 al 12 aprile chiusura al traffico di via Cristoforo Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane

Per visualizzare i cambi della viabilità all'Eur giorno per giorno, visita il sito viabilitaromeeprix.it