Autore:

Salvo Sardina

PENULTIMA TAPPA La Formula E torna in pista nel weekend a un mese dall’ultimo appuntamento di Berlino. Si correrà infatti a Berna la penultima tappa del campionato, in attesa del doppio gran finale che vedrà le monoposto elettriche giocarsi il titolo tra le strade di New York. Nella seconda e per adesso ultima edizione dell’ePrix di Svizzera – non riproposto nella bozza di calendario 2019-2020 – che fa però il suo debutto nella capitale elvetica, gli uomini di Ds Techeetah cercano di consolidare il trend positivo che negli ultimi appuntamenti ha portato Jean-Eric Vergne al comando della generale.

PARLA JEV Proprio il pilota francese è uno dei più attesi, chiamato a difendere l’esiguo vantaggio di sei punti sul primo degli inseguitori Lucas Di Grassi: “Giugno è per me uno dei mesi più impegnativi dell’anno, con la gara di Berna che segue la 24 Ore di Le Mans. Mi sono preparato a lungo per essere in grado di presentarmi in pista al top della condizione, perché sarà cruciale riuscire a portare a casa quanti più punti possibili in modo da approcciare il season finale di New York nelle circostanze più favorevoli. Questo sarà l’obiettivo per il weekend in Svizzera”.

RISCATTO LOTTERER Decisamente meno bene sono andate le ultime due gare di André Lotterer, che ha dovuto rimontare dal fondo del gruppo a Monte Carlo, incassando poi un ritiro per problemi tecnici nella tappa di casa a Berlino. Risultati che hanno fatto scivolare il tedesco dalla prima alla terza posizione in classifica. “È stato un peccato – ha spiegato Lotterer – che le cose siano andate così male a Berlino. Ma sono desideroso di ottenere il mio primo successo in Formula E entro la fine del campionato. È però la vittoria del titolo l’obiettivo principale, quindi è in quello che sono concentrato. Cercherò quindi di ottenere un buon bottino di punti per mettere le basi per una bella chiusura a New York. Il circuito di Berna sembra divertente e credo che si adatterà al mio stile di guida”.