Autore:

Salvo Sardina

NISSAN CI RIPROVA Sfortunato protagonista dell’ultimo ePrix parigino, Oliver Rowland ci riprova. Il britannico riparte a Monte Carlo, pista in cui aveva già corso ai tempi della Gp2 ottenendo un bel podio, con il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere. Subito alle sue spalle ci sono però, staccate di poco più di un decimo, le due Ds Techeetah di Jean-Eric Vergne e André Lotterer: tra le scuderie ancora in lizza per il campionato, quella franco-cinese ha sicuramente iniziato meglio di tutte la giornata di lavoro nel Principato.

TUTTO LISCIO Le prime due sessioni di prove libere sul tracciato “ridotto” di Monte Carlo – dopo Saint Devote non si sale verso il Casinò, ma si imbocca la discesa che porta dritti alla Chicane del porto, adesso trasformata in una sorta di largo tornantino – si sono disputate senza grossi problemi per i piloti. Giusto qualche bloccaggio in frenata causato dalla pista ancora sporca e poco gommata, che ha coinvolto soprattutto i due piloti della Bmw, Antonio Felix Da Costa e Alexander Sims, lunghi in curva-3 nel corso delle PL1.

GLI ALTRI Alle spalle del duo di casa Ds Techeetah troviamo Alex Lynn e Lucas Di Grassi, il più veloce del lotto nella prima sessione. Il pilota Audi è poi seguito a ruota da Pascal Wehrlein, Alexander Sims e Felipe Massa, ma in generale l’impressione è che anche a Monte Carlo vedremo qualifiche e gara combattutissime, con ben 11 monoposto racchiuse in meno di mezzo secondo dopo le prove libere. Occhi puntati ovviamente anche sul leader del campionato Robin Frijns: dopo un discreto settimo posto nelle prime libere, l’olandese ha chiuso 19esimo le PL2 non migliorando il tempo siglato in mattinata. Le qualifiche si disputeranno alle 11.45 e saranno trasmesse in diretta su Eurosport. Gara dalle 16.30, live anche in chiaro su Mediaset Italia 1.

Clicca qui per tutte le info utili sull'ePrix di Monaco 2019: risultati, orari tv, meteo, circuito e statistiche.

ePrix Monaco 2019 - Risultati prove libere 1

Pos Pilota Team Distacco 1 Lucas Di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler 50.183 2 Sam Bird Envision Virgin Racing +0.072 3 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing +0.109 4 Alexander Sims Bmw I Andretti Motorsport +0.147 5 Sebastien Buemi Nissan e.Dams +0.164 6 Antonio Felix Da Costa Bmw I Andretti Motorsport +0.266 7 Robin Frijns Envision Virgin Racing +0.269 8 André Lotterer Ds Techeetah Formula E Team +0.307 9 Oliver Rowland Nissan e.Dams +0.385 10 Stoffel Vandoorne HWA Racelab +0.455 11 Jean-Eric Vergne Ds Techeetah Formula E Team +0.538 12 Jerome D'Ambrosio Mahindra Racing +0.547 13 José Maria Lopez Geox Dragon +0.692 14 Edoardo Mortara Venturi Formula E Team +0.701 15 Tom Dillmann NIO Formula E Team +0.737 16 Pascal Wehrlein Mahindra Racing +0.748 17 Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler +0.886 18 Alex Lynn Panasonic Jaguar Racing +0.907 19 Maximilian Gunther Geox Dragon +1.210 20 Gary Paffett HWA Racelab +1.216 21 Felipe Massa Venturi Formula E Team +1.347 22 Oliver Turvey NIO Formula E Team +3.646

