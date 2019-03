Autore:

Simone Dellisanti

IN TANDEM Acronis e DS Techeetah. Che binomio! La prima è un’azienda informatica che metterà a disposizione del team di Formula E supporto e sicurezza per i dati informatici basandosi sui cosiddetti ‘piloni della sicurezza’, SAPAS per i più geek (salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza). Il secondo è un team nato dalla fusione tra DS e Techeetah, due tra i team più forti del campionato 100% elettrico che hanno deciso di unirsi per essere ancora più competitivi. Il risultato di questo binomio? Un’alleanza strategica triennale tra i due brand con Acronis che fornirà backup, storage e disaster recovery al noto team di Formula E.

LA SICUREZZA “Acronis è leader mondiale nel settore del software per la protezione informatica e il disaster recovery”, ha dichiarato Keith Smout, direttore commerciale di DS Techeetah. "È entusiasmante dare il benvenuto a questa società nella famiglia DS Techeetah. La partnership prevede nuovi meccanismi di analisi dei dati e capacità predittive su misura per i ritmi convulsi della Formula E. Puntiamo a cementare una relazione vincente, tanto in pista quanto nel mondo della tecnologia globale”.

PER LA VITTORIA “La tecnologia Acronis è perfetta per l'ambiente altamente dinamico dei team automobilistici. È un privilegio aderire alla community dei partner di DS Techeetah per occuparci di tutti gli aspetti della protezione informatica sfruttando la tecnologia più avanzata al mondo. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di una squadra vincente come questa e ci impegneremo per costruire una partnership lunga e costellata di successi”. Cosi ha concluso Dan Havens, Chief Growth Officer di Acronis.