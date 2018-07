Autore:

Simone Dellisanti

LA RESA DEI CONTI A New York, ultima manche del calendario 2017/2018, il DS Virgin Racing chiude la sua migliore stagione in Formula E con il terzo posto nelle classifiche piloti e team. Con la decima posizione, il britannico Sam Bird ha conquistato un punto supplementare, mancando il titolo di vice campione di un solo punto rispetto al rivale Lucas di Grassi. L’ultima gara della stagione, la 45ª dalla creazione della disciplina, si è tenuta nel distretto di Red Hook a Brooklyn. I piloti hanno dovuto affrontare condizioni insolite, con la pioggia a inizio giornata; nel corso dell’ePrix la pista è comunque rimasta asciutta.

SAM BIRD «Il week-end non è andato come speravamo, ma la stagione resta comunque fantastica. Se mi avessero detto che a New York avrei gareggiato per il titolo, non l’avrei creduto. Questo rappresenta il risultato del lavoro e dell’impegno di tutto il team, che ha saputo trarre il massimo dalla monoposto e cogliere tutte le opportunità: un gran bel successo».

ALEX LYNN «É stato un week-end difficile ma, come sempre, abbiamo fatto del nostro meglio. Ringrazio il team per l’impegno mostrato in tutta la stagione. Nel mio debutto in Formula E, ho imparato molto e la scoperta di questa formula mi è piaciuta».

SYLVAIN FILIPPI Direttore Generale del DS Virgin Racing: «È l’epilogo di una stagione fantastica per il DS Virgin Racing, resa possibile solo dal lavoro e dall’impegno di ogni membro del team e dal sostegno dei nostri partner DS Automobiles, Hewlett Packard Enterprise, Total, Kaspersky, STANLEY, Alpinestars et One All Sports. Anche se il week end non si conclude come sperato, i risultati raggiunti in un campionato così combattuto rappresentano una grande performance, e dobbiamo essere orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare».

XAVIER MESTELAN PINON Direttore di DS Performance: «Al termine di una stagione straordinariamente competitiva, il DS Virgin Racing e Sam Bird si piazzano al terzo posto in ambedue i campionati. Con due vittorie e quattro podi, il team ha centrato una grande impresa. Miglioriamo costantemente in una competizione molto agguerrita, e i progressi sono incoraggianti per il futuro. Vogliamo anche complimentarci con Jean-Éric Vergne e Audi per i titoli conquistati in questo week-end».