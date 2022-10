Up & Down GP Stati Uniti 2022

Il GP Stati Uniti è tradizionalmente una manna per gli Up & Down e anche questa volta ci ha regalato succosi contenuti tra imprese leggendarie, scambi di persona e la solita infornata di ospiti vippps. E allora via, sventoliamo bandiera verde con lo stesso entusiamo con cui Tim Cook ha sventolato quella a scacchi (no vabbeh, con un po' più di trasporto dai...) e partiamo alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del weekend di Austin.

Apriamo la puntata con la spiegazione di cosa è accaduto durante i pit stop di Verstappen e Vettel. È sembrato alquanto strano che nel giro di pochi minuti entrambi avessero problemi con la sostituzione dell'anteriore sinistra, ma il motivo è in realtà semplice. Durante il suo peregrinare tra i vari box dei team, Brad Pitt è stato invitato a partecipare al cambio gomme sia da parte della Red Bull sia da parte dell'Aston Martin, con la scusa del ''Ma sì, con quel cognome lì è nato per far questo!''. E invece, comprensibilmente, la star hollywoodiana catapultata sulla piazzola con una pistola avvitatrice in mano si è trovata in difficoltà, facendo perdere secondi preziosi ai due piloti. BRAD PITT STOP

F1 2022, GP Stati Uniti: Brad Pitt Stop

TOP

Fernando Alonso: parte quattordicesimo, sale fino alle spalle dei top team, poi Stroll lo fa decollare come solitamente in Texas fa solo la NASA con gli Space Shuttle. Ma il Nando appare più forte del destino e con un'Alpine che cade a pezzi riparte dal fondo della classifica fino ad agguantare la settima posizione finale. Un'impresa che esalta gli appassionati, ma alla quale segue la doccia fredda della penalizzazione di 30 secondi che ancora una volta lo spedisce nelle ultime posizioni. Insomma, una transizione dall'esaltazione alla delusione del tutto analoga a quella vissuta in settimana con la notizia della cena umbra con intossicazione e diarrea esplosiva dei presenti, che ha divertito il web fino a quando non si è rivelata essere una bufala. SCHERZI DI GUBBIO GUSTO

F1 2022, GP Stati Uniti: il decollo di Nando

PILLOLE DI UP

Max Verstappen: il secondo mondiale non placa la sua fame di vittoria, tanto da rimontare e sverniciare con grinta prima Leclerc e poi Hamilton. Momenti di apprensione durante i festeggiamenti per il titolo Costruttori, quando Helmut Marko se n'è uscito con un ''Stasera cena di gala, offre il team, ci mangiamo anche le gambe dei tavoli!'', ponendo seri dubbi sul rispetto del budget cap anche nel 2022. HELMUT MANGIO

Lewis Hamilton: domenica dal sapore di 2021 per il Luigino, nel senso che annusa il successo ma alla fine viene brutalmente sverniciato da Verstappen. Ha rischiato di vincere il suo primo gippì dell'anno, ma ha anche rischiato la vita quando salutando Shaquille O'Neal prima del via gli ha chiesto che tempo facesse lassù, con l'ex centrone dei Los Angeles Lakers che in tutta risposta gli ha stretto fortissimo mano e spalla intimandogli di non fare più questa poco originale battuta. FIRST REACTION: SHAQ

F1 2022, GP Stati Uniti: Shaq stringe Lewis

Esteban Ocon: partito dalla pitlane, salva il bilancio Alpine acciuffando la zona punti, anche grazie alla retrocessione di Alonso. Momenti di imbarazzo sulla griglia di partenza, quando fa la mossa delle sette stelle di Hokuto alla nota popstar britannica autrice di canzoni come ''Bad Habits'' e ''Shape of you'', confondendone il nome con un altrettanto noto cartone animato giapponese degli anni '80. KEN SHEERAN

F1 2022, GP Stati Uniti: Ken Sheeran

Alex Albon: protagonista in pista, dove lotta come un leone sfiorando la zona punti con una Williams di certo non brillante, e fuori dalla pista con un notevole cambio di look. Ispirandosi alla Pirelli, i suoi capelli sono infatti passati da un rosso Supersoft a un giallo Medium. Si sono aperte le scommesse sulla prossima tinta, con ballottaggio tra bianco Hard e verde Intermediate, mentre un curioso Hamilton in conferenza stampa gli ha chiesto se anche in altre parti del corpo la peluria ha cambiato colore, affibbiandogli poi un nuovo soprannome. ALEX ALBIOND

F1 2022, GP Stati Uniti: Alex Albiond

FLOP

Daniel Ricciardo: apre il weekend arrivando in circuito a cavallo e di fatto da lì non si schioda, visto che trotterella lungo la pista per tutto il gippì chiudendo miseramente penultimo, davanti solo a quell'intellettuale del volante che risponde al nome di Nicholas Latifi. Neppure rispolverare la barba alla Lemmy dei Motorhead lo ha risvegliato dal torpore di questa stagione, tanto che non si capisce bene se Norris lo guardasse più schifato per il look o per le prestazioni che continua a mostrare in questa stagione. AUSTINATO

F1 2022, GP Stati Uniti: Lando perplesso dal Sofficino Australiano

I PREMI DI U&D

PREMIO ''PASTORONE APPROVA''

Lance Stroll: il 2023 non è ancora iniziato, ma il buon PaStrollone ci teneva a mettere subito le cose in chiaro con il suo prossimo compagno di squadra. L'occasione era così propizia da decidere addirittura di sacrificare la sua miglior gara dell'anno per fare una bella manovra criminale ai danni di Alonso. La cosa bella è che, dato che paga il papi, nel dopogara quello che si è lamentato è stato lui, mentre il Nando è apparso stranamente comprensivo. SPERONANDO ALONSO

F1 2022, GP Stati Uniti: premio ''Pastorone Approva''

PREMIO ''MAINAJOLYON''

Carlos Sainz: tenere dietro questo Verstappen fino alla bandiera a scacchi sarebbe stata dura ma cribbio, almeno la gioia di passare per primo in curva 1 ci poteva stare. E invece no, Carlitos è stato bruciato sullo scatto al via dall'olandese e poi speronato senza tanti convenevoli da Russell. La sua gara è così durata come la prima volta di un sedicenne, ma senza nemmeno un picco di gioia. A fine gippì riceve le consolazioni di Leclerc, uno che questa maledizione della pole position Ferrari la conosce molto bene. ADESSO SAINZ COSA SI PROVA

PRIMA VOLTA EH Il dolore di Sainz travolto dalla maledizione delle pole position Ferrari lancia la puntata degli U&D sul... Pubblicato da U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1 su Lunedì 24 ottobre 2022

LO SAPEVATE?

A proposito di Sainz, sabato è stato premiato per il miglior tempo in qualifica da Alex Palou, suo connazionale che corre nella IndyCar ma che è anche sotto contratto con la McLaren. Nell'occasione, il ferrarista ha ricevuto una versione più unica che rara del classico gommino regalato al poleman di giornata. PALOU POSITION AWARD

F1 2022, GP Stati Uniti: Palou Position Award

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/10/2022