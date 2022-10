Up & Down GP Messico 2022

Il GP Messico si è rivelato essere un'inutile attesa che accadesse qualcosa di interessante ma, nonostante ciò, nel consueto clima da fiesta del circuito Hermanos Rodriguez siamo riusciti a scovare materiale per i nostri Up & Down. Tra cambi di professione e scambi di persona, indossiamo la maschera da scheletro e andiamo a scoprire il meglio, ma soprattutto il peggio, del weekend di Città del Messico.

Apriamo la puntata con una clamorosa indiscrezione sul fine settimana opaco di Charles Leclerc. A condizionare le prestazioni del monegasco non è stata tanto la sua Ferrari, quanto la decisione dello stesso Sciarl di far contenta la tifosa che vedete nella foto qui sotto, la quale proponeva venerdì uno scambio alla pari tra il fratello e una foto con il pilota del Cavallino Rampante. Purtroppo la ragazza era anche la figlia di un boss del cartello di Sinaloa e alcuni brutti ceffi hanno costretto Leclerc a passare tutto il weekend assieme alla sua tifosa. Per lo stesso motivo a salire sulla F1-75 è stato dunque il di lei fratello, tale Hector Hernandez, aspirante pilota finito contro le barriere dopo una dozzina di giri delle FP2, ma autore di un discreto sesto posto in gara. Si spiega così il fatto che il Leclerc visto in pista questo fine settimana mostrasse tratti somatici tipici della popolazione locale, oltre a un nome leggermente diverso dal solito. CARLOS LECLEREZ

F1 2022, GP Messico: lo scambio di Sciarl

TOP

Max Verstappen: alla facciazza del nuovo regolamento che avrebbe dovuto garantirci mondiali più combattuti, comanda dall'inizio alla fine il gippì e realizza il record assoluto di vittorie stagionali (14). Per MV Megusta i grattacapi continuano ad arrivare solo lontano dalla pista: dopo la vicenda del budget cap Red Bull, è il turno della polemica con Sky, boicottata dopo alcune frasi di Ted Kravitz che ha parlato di Abu Dhabi 2021 come di un furto ai danni di Hamilton. Verstappen l'ha presa malissimo e quel burlone di Russell ne ha subito approfittato. Nella conferenza stampa di sabato, ad ogni domanda rivolta dalla platea di giornalisti all'olandese il pilota della Mercedes si girava dicendogli ''mmm, fossi in te non gli risponderei, mi pare sia uno di Sky''. Decisamente spiazzato il campione del mondo in carica, che ha chiuso la conferenza battendo un altro record, quello del minor numero di parole pronunciate in un incontro con la stampa, precedentemente detenuto da Kimi Raikkonen. DOLCETTO O SKYRZETTO

F1 2022, GP Messico: lo Skyrzetto

PILLOLE DI UP

Daniel Ricciardo: sorprendente rinascita agonistica del Sofficino Australiano, ritornato improvvisamente agli antichi splendori con un ottimo settimo posto ottenuto nonostante la speronata a Tsunoda e i conseguenti 10 secondi di penalità. Ricciardo ha dimostrato di poter essere ancora considerato un pilota di F1, una novità che pone nuovi quesiti sui suoi programmi futuri. Ormai rassegnato a un 2023 lontano dal Circus, infatti, il pilota della McLaren ha iniziato un intenso programma di allenamento per diventare un giocatore di tennistavolo professionista, attività che lo tiene impegnato in ogni momento libero dei weekend di gara. Ricciardo si è già scelto anche il nome d'arte con cui lanciarsi in uno sport tradizionalmente dominato dagli atleti asiatici. PING PONG-UN

F1 2022, GP Messico: Ping Pong-Un in allenamento

Lewis Hamilton: come ad Austin, il Luigino ci prova a prendersi la prima vittoria stagionale, ma questo Verstappen rimane imbattibile. Mentre Toto Wolff è stato avvistato ancora seduto nel box Mercedes ad attendere il crollo delle gomme medie della Red Bull, Hamilton si è goduto nel retropodio l'immagine del ritiro di Alonso, particolarmente apprezzato dal sette volte iridato dopo le ultime esternazioni dello spagnolo sul valore dei suoi titoli mondiali. SO' SODDISFAZIONI

F1 2022, GP Messico: Luigino si gode lo spettacolo

FLOP

Ferrari: scompare nell'anonimato da terza forza che aveva caratterizzato buona parte della stagione 2021 e deve registrare anche gli importanti problemi di udito di Carlos Sainz. Lo spagnolo, che venerdì aveva scambiato una comunicazione su De Vries con ''debries'' (detriti in inglese) si è ripetuto a fine gara. Quando gli è stata comunicata la sua posizione finale ''P5'' (''pi five'' in inglese), Carlitos ha infatti risposto chiedendo se si sarebbe esibita anche Cristina D'Avena, avendo frainteso la comunicazione con il nome della band che accompagnava la cantante italiana in un celebre telefilm degli anni '80. BEE HIVE

VEDI ANCHE

F1 2022, GP Messico: problemi all'udito per Carlitos

I PREMI DI U&D

PREMIO ''BIEN''

Fernando Alonso: non possiamo che unirci al suo ''che stagione! Che stagione!'' urlato via radio dopo il palesarsi dell'ennesimo problema di affidabilità emerso sulla sua vettura. Lo Sciamano di Oviedo sta vivendo un contrappasso incredibile, con i ritiri altrui provocati negli anni passati che ora gli stanno tornando indietro con gli interessi. Tra continui calcoli dei punti persi in campionato e dichiarazioni discutibili che rivangano sul peso dei mondiali assegnati negli ultimi due decenni, questa Alpine lo sta mandando in completa crisi esistenziale. ROVINANDO ALONSO

F1 2022, GP Messico: lo Sciamano disperato

TRAUMI

Impresa notevole quella di Waltterio Bottas che ha riportato a punti l'Alfa Romeo nonostante un weekend davvero da incubo, con l'uomo mascherato da teschio che l'ha perseguitato per 4 giorni continuando ad arrivargli vicino sussurrandogli ''Valtteri, it's James'', ossia la frase incubo che ha perseguitato il naturista finlandese nei suoi anni alla Mercedes. È finita con un terrorizzato Bottas che non aveva neppure più il coraggio di incrociare lo sguardo con l'inquietante personaggio. HALLOWALTTEREEN

F1 2022, GP Messico: l'incubo di Waltterio

LO SAPEVATE?

Ormai giunto agli sgoccioli della sua avventura in F1, Nicholas Latifi sta cominciando a portare il suo talento in varie attività alternative. In Messico ha esordito nei panni del gelataio, ingaggiando per l'occasione anche il compagno di squadra Alex Albon per dargli una mano con il lavoro nel chioschetto. Non stupisce che tra i gusti che hanno riscosso più successo ci sia la ''Gran cassata di Latifi'' tra le creme e ''Nicholas LaKiwi'' tra la frutta. Già pronto il nome dell'azienda in caso di sbarco sul mercato italiano. GELATIFI

F1 2022, GP Messico: Nicholas Gelatifi

COSI È, SE VI PEREZ

Chiudiamo la puntata come l'avevamo aperta, ossia con il sorriso contagioso di Antonio Perez, qui baciato dal compare Anthony Hamilton. I due sono affiatatissimi, tanto da aver creato anche un gruppo musicale che mischia suoni messicani a ritmi caraibici. Simpatico il nome scelto, che gioca sulla quasi omonimia dei due celebri papà e sulla loro non elevata altezza. I LITTLE ANTONI

F1 2022, GP Messico: la bromance tra i due papà

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/10/2022