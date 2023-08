La Haas conferma in blocco Magnussen e Hulkenberg per il 2024

Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda 2023 altri due tasselli prendono posto in griglia per la prossima stagione. Nico Hulkenberg - rientrato quest'anno alle competizioni nel ruolo di pilota ufficiale dopo tanta esperienza come rimpiazzo dell'ultim'ora - e Kevin Magnussen sono stati confermati in seno al team Haas anche per la prossima annata. Le motivazioni della scelta di Gene Haas e Guenther Steiner sono state spiegate in poche semplici parole da quest'ultimo: ''I nostri due piloti hanno dimostrato di formare una coppia solida in questa stagione, non avevamo alcun motivo per cambiare''. Il tutto nonostante una stagione sin qui un po' deludente, nella quale sono stati raccolti appena 11 punti, evidentemente però non è stata dei piloti la responsabilità maggiore, bensì del progetto tecnico.

LE MOTIVAZIONI Per il danese Magnussen sarà il settimo anno con il team: ha guidato per la casa americano sin dal 2017 in ogni singola stagione fatta eccezione per il 2021, tornando al volante nel 2022 in sostituzione di Nikita Mazepin. ''Kevin è ovviamente di casa qui - ha spiegato Steiner - e con 113 GP conosciamo tutte le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e anche la sua conoscenza ed esperienza di come funziona il nostro team'', ha aggiunto Steiner. Hulkenberg è tornato a correre per la Haas quest'anno, impressionando particolarmente per le sue prestazioni, soprattutto sul giro secco: ''Nico si è inserito benissimo in squadra, senza clamori né fanfare, e ha dimostrato di essere prezioso. Si sta avvicinando alle 200 presenze in Formula 1 e siamo molto felici di poter avere al nostro servizio tutta questa esperienza''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/08/2023