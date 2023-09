Fia, ufficiale: nessun team F1 ha infranto il limite del budget cap nel 2022

Settimane di voci e indiscrezioni e, alla fine, un nulla di fatto: la Fia ha infatti comunicato ufficialmente i risultati delle indagini sul rispetto dei limiti del budget cap per la stagione 2022, annunciando che tutti e dieci i team di Formula 1 sono rimasti al di sotto del tetto di spesa. Quest’anno non ci sarà dunque alcuno strascico di polemiche – al contrario di quanto accaduto 12 mesi fa, quando la Red Bull era stata multata per aver speso più del consentito – nella fase finale della stagione, né penalità per i team in vista del prossimo campionato.

F1 2023, GP Italia: la partenza

IL COMUNICATO FIA “La revisione – si legge nel comunicato della Federazione – è stata un processo approfondito, con un’analisi dettagliata della documentazione presentata dalle squadre. Inoltre, c’è stata un’intensa verifica di ogni attività svolta dalle squadre non legata alla F1, che ha compreso molte visite in loco alle strutture delle squadre e attenti procedimenti per valutare la conformità alle regole. La Cost Cap Administration (l’ente interno alla Fia deputato al controllo del budget cap, ndr) prende atto che tutti hanno agito in uno spirito di buona fede e cooperazione durante l'intero processo”.

NULLA DI FATTO Si risolvono dunque in un nulla di fatto le indiscrezioni che davano stavolta ben tre team (si vociferava di illeciti da parte di Red Bull, Aston Martin e Mercedes) oltre il limite del tetto di spesa. “La FIA – prosegue la nota della Federazione – sottolinea anche che il Regolamento Finanziario è essenziale per la stabilità a lungo termine dello sport e che continuerà a essere sviluppato e perfezionato sulla base dei risultati di ciascun processo di revisione, sia per quanto riguarda le normative stesse, sia per quanto riguarda il modo in cui vengono applicate e controllate”

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/09/2023