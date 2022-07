Marko svela i tre motivi per cui la Red Bull è ottimista per il GP Austria

PISTA AMICA Il Red Bull Ring è una pista che sorride particolarmente alla Red Bull e a Max Verstappen. L'olandese ha già vinto quattro volte sul tracciato di proprietà di Dietrich Mateschitz e quest'anno punta alla cinquina, dopo il doppio successo del 2021 che ha messo le basi per la conquista del titolo iridato. Il team austriaco guarda con fiducia alla gara di casa e il consigliere Helmut Marko ritiene che siano diversi i motivi che giustificano questo ottimismo.

GP Austria 2019, Red Bull Ring: Max Verstappen (Red Bull Racing) vince e indica il logo Honda

PRIMO MOTIVO Innanzitutto, Marko ritiene che le caratteristiche del circuito che sorge in Stiria evidenzieranno di nuovo i problemi degli avversari: ''Penso che altre squadre avranno più problemi di bouncing su questa pista. Quindi dovranno alzare le macchine un po' di più. Noi non abbiamo alcun problema''.

SECONDO MOTIVO Un altro aspetto che secondo Marko giocherà a favore della Red Bull è l'altitudine (circa 700 m) a cui sorge il circuito: ''Non dobbiamo dimenticare che il motore è una parte importante delle nostre prestazioni. Honda costruisce un motore che funziona bene ad altitudini più elevate. Dopotutto, la nostra prima vittoria con un motore Honda è stata in Austria''.

TERZO MOTIVO Terzo aspetto, quello puramente ambientale. Dopo che la spinta dei tifosi britannici ha galvanizzato Lewis Hamilton nella rincorsa al podio nel GP Gran Bretagna, ora sarà Max Verstappen che potrà contare sulla spinta della marea arancione dei suoi tifosi: ''Max è ovviamente supportato da molti fan olandesi. Questo rende la gara ancora più speciale. Ma dobbiamo assicurarci di frenare un po' l'entusiasmo per lui, in modo che si riposi a sufficienza prima della nostra gara''.

F1 GP Austria 2021, Spielberg: la tribuna piena di tifosi di Max Verstappen (Red Bull)

EVENTO APPREZZATO Infine, con un certo orgoglio, Marko ha sottolineato come l'organizzazione del GP Austria, le caratteristiche del tracciato e quelle del circuito completamente rinnovato nelle strutture da Red Bull ne facciano uno degli eventi preferiti dai piloti: ''Abbiamo una pista davvero unica nel mezzo della valle. Il circuito è in cima alla lista dei preferiti per la maggior parte dei piloti. Ovviamente manca il fascino di una pista come Singapore, ma i piloti amano la sfida, l'ospitalità e, naturalmente, la schnitzel (la tipica cotoletta austriaca, ndr). Tutti tranne Hamilton, dal momento che è vegano'' ha concluso, non rinunciando a una battuta sul grande rivale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/07/2022