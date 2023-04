Forbes inserisce Toto Wolff nel club dei miliardari: è il più ricco in F1

C’è un nuovo miliardario nel paddock della Formula 1. A certificarlo è Forbes, che ha rivelato l’ingresso nel club dei paperoni dello sport del boss della Mercedes Toto Wolff. Il manager austriaco, nato a Vienna nel 1972, non ha mai mancato di mettere in mostra la sua grande capacità negli investimenti, dote che lo ha portato a diventare in pochi anni – è entrato in F1 soltanto nel 2009, acquistando una quota di minoranza della Williams – il team principal più ricco del paddock con un patrimonio netto di un miliardo di dollari, oltre che il più vincente grazie ai successi Mondiali tra il 2014 e il 2021.

F1 2022, GP Messico: Toto Wolff (Mercedes)

2540° AL MONDO Di strada probabilmente ce ne sarà ancora tanta da percorrere visto che il 51enne è “soltanto” 2540esimo nella classifica dei più ricchi al mondo. In ogni caso, l’ingresso nel 2023 nel club dei miliardari è di certo un bel traguardo, che Wolff ha condiviso anche con altre leggende dello sport come LeBron James e Tiger Woods. Merito degli investimenti nella Mercedes – ha acquistato un terzo delle quote del team di F1 nel 2020, e cioè poco prima della grande esplosione mediatica della categoria anche negli Usa – ma anche della piccola partecipazione nell’Aston Martin dell’amico Lawrence Stroll, cresciuta di valore proprio nell’ultimo periodo grazie alle performance di Fernando Alonso.

VEDI ANCHE

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Toto Wolff (Mercedes) a colloquio con l'amico Lawrence Stroll (Aston Martin)

FORBES “Toto Wolff, star della serie Netflix ‘Drive to Survive’ – scrive la rivista americana specializzata in questioni economiche – è il team principal e amministratore delegato di Mercedes-AMG Formula 1 Team. Un ex pilota che ha comprato parte della Scuderia nel 2013, molto tempo prima che il valore crescesse a dismisura, portando la Mercedes a vincere otto titoli Costruttori consecutivi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/04/2023