È di nuovo tempo di asta per la Jordan 191 F1 di Michael Schumacher

Se ci avevate fatto un pensierino, ecco che una nuova occasione si sta per presentare dinanzi a voi. Parliamo della Jordan 191 F1, la monoposto con cui Michael Schumacher esordì in F1 nel weekend del GP Belgio 1991. La vettura venne venduta appena 18 mesi fa alla cifra di 1,2 milioni di sterline (circa 1,36 milioni di euro) poco dopo un'emozionante esibizione con il figlio Mick al volante tenutasi sul circuito di Silverstone. Il telaio numero 6 sarà nuovamente messo all'asta da Bonhams a Parigi il prossimo 2 febbraio.

F1 1991, GP Belgio: Michael Schumacher (Jordan)

VEDI ANCHE

WEEKEND MEMORABILE Schumacher guidò questa vettura solo in quel weekend, quando venne ingaggiato da Eddie Jordan in sostituzione del pilota titolare Bertrand Gachot, finito in carcere per l'aggressione a un tassista in seguito a un incidente stradale avvenuto a Londra nel dicembre del 1990. Tanto gli bastò per stupire tutti con un clamoroso settimo tempo in qualifica su un circuito, quello di Spa, considerato l'università della F1. Il suo gran premio durò poi pochi chilometri a causa di un problema alla frizione che lo costrinse al ritiro, ma Schumacher aveva ormai attirato su di sé tutte le attenzioni e venne ingaggiato immediatamente dalla Benetton guidata da Flavio Briatore. Il resto è storia...

QUASI UN AFFARE La Jordan 191 F1 sarà messa all'asta con un prezzo indicativo tra gli 1,3 e i 2 milioni di euro. Se vi sembra tanto, tenete presente che lo scorso novembre la Ferrari F2003 GA con cui il tedesco conquistò il suo sesto titolo iridato è stata venduta alla cifra record di 14,8 milioni di euro.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/01/2023