IL GP BELGIO APRE I CANCELLI Mentre la F1 deve incassare la rinuncia per il secondo anno consecutivo al GP Singapore, sempre a causa della pandemia di Covid-19, dal Belgio arrivano buone notizie per gli appassionati. Le autorità locali hanno infatti dato il via libera ai grandi eventi a partire dal prossimo 13 agosto, con un tetto massimo di 75.000 spettatori. La gara sul circuito di Spa-Francorchamps è in programma il 29 agosto e quindi sarà possibile mettere in vendita i biglietti, che sicuramente verranno polverizzati in pochi minuti soprattutto dall'esercito arancione di tifosi di Max Verstappen. Per l'accesso alle tribune sarà necessario dimostrare di essere stati vaccinati oppure presentare il risultato negativo di un tampone effettuato nelle ore precedenti.

SPA SOMMERSA Nel frattempo, sulle Ardenne si sono registrati violenti temporali nella giornata di ieri. Le precipitazioni sono state così copiose che il celebre tratto del circuito di Spa che va da La Source all'Eau Rouge-Radillon è stato completamente sommerso dall'acqua che ha copiosamente strabordato dalle colline e dalle tribune circostanti. Sommerso anche il tunnel che conduce al paddock. I gestori sono così stati costretti ad annullare la prima giornata della Spa Euro Race, weekend di gara che comprende competizioni come la Lotus Cup Europa e la Legends Cars Cup. Le immagini che arrivano dall'autodromo belga sono impressionanti, ecco un video che rende perfettamente l'idea della situazione.