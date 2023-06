La Ferrari gioca d'astuzia coi test e crea malumori: "Violato lo spirito delle regole"

Recentemente la Ferrari è stata protagonista di un test gomme svolto con Pirelli a Barcellona, subito dopo il GP Spagna, e di un filming day sul circuito di Fiorano. In queste due occasioni, sulla SF-23 sono stati montati degli aggiornamenti che hanno riguardato vari aspetti, tra cui una nuova ala anteriore e un nuovo fondo. I team rivali hanno storto il naso di fronte all'operato del team di Maranello, dato che sulla carta questi test non dovrebbero permettere un lavoro di sviluppo sulla vettura, ma il team di Maranello ha lavorato dentro i confini del regolamento, non commettendo infrazioni.

I SOSPETTI A riportare il malcontento sono state due testate estere, la tedesca Auto Motor und Sport e la svizzera Blick. Su AMuS, Michael Schmidt ha scritto: ''Nessuno dei due test è direttamente in conflitto con i regolamenti, ma si può vedere che lo spirito delle regole è stato violato''. Lo storico corrispondente Roger Benoit ha invece posto una domanda in un articolo su Blick: ''La Ferrari ha imbrogliato provando nuove parti durante un filming day?''.

PERCHE' È TUTTO OK Gli stessi giornalisti hanno poi aggiunto che nessun team rivale ha presentato reclamo e che la FIA non sta indagando sulla questione. Per la federazione, il responsabile delle monoposto Nicholas Tombazis ha spiegato: ''Un test comparativo di diverse versioni non sarebbe consentito''. La furbizia della Ferrari sarebbe stata proprio questa: non effettuare un vero e proprio test comparativo durante i test, ma girare con parti nuove su tracciati su cui si sono già raccolti tantissimi dati in precedenza. ''Si dice che la FIA sia rilassata al riguardo, poiché la Ferrari afferma di non aver scambiato alcuna parte durante il filming day. Quindi hanno guidato solo con le nuove parti'' ha aggiunto Benoit.

SAINZ MINIMIZZA Della questione si è parlato alla vigilia del GP Austria, con Carlos Sainz che ha risposto così sull'operato della Ferrari: ''A Barcellona abbiamo testato pneumatici che vengono utilizzati senza termocoperte. Non credo che possiamo imparare molto da questo. Ci sono sempre cose che puoi provare con la tua guida, ma non è che puoi davvero provare qualcosa o mettere in atto qualcosa per il weekend di gara''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/06/2023