DOPPIETTA INDIMENTICABILE Giornata da ricordare per Charles Leclerc: il pilota monegasco ha ricevuto a casa un regalo davvero unico da parte della Ferrari. Da Maranello è infatti arrivato un modello della SF90, la vettura con cui ha ottenuto le sue prime due vittorie in Formula 1, con l'entusiasmente doppietta nel giro di una settimana ottenuta a Spa e Monza nel 2019, quando fece sue anche le due pole position. Il telaio è esattamente quello utilizzato da Leclerc in queste due gare, entrambe vinte al termine di un entusiasmante duello con Lewis Hamilton, anche se nel secondo caso fu infine Valtteri Bottas a insidiare il successo del ferrarista nell'ultima fase di gara.

VETTURA COMPLETA La SF90 ricevuta da Leclerc (foto sopra, le storie Instagram con cui il monegasco ha reso noto il regalo ricevuto) dispone del discusso propulsore ibrido Ferrari 064 V6 ed è pronta per essere utilizzata, anche se ovviamente per il suo corretto funzionamento è necessario a sostegno un gruppo di ingegneri della scuderia di Maranello. Oltre alle due vittorie e alle due pole position ottenuto con questo esemplare, nel corso della stagione 2019 Leclerc ottenne altre cinque pole position: il totale di sette fu il più alto ottenuto da un pilota quell'anno.

IL PRECEDENTE DI RAIKKONEN La Ferrari non è nuova a simili iniziative. Nel maggio del 2020 fu infatti Kimi Raikkonen a ricevere un pacco speciale da Maranello, contenente la SF71H con cui nel 2018 ottenne la vittoria nel GP Stati Uniti, l'unica conquistata nel corso della sua seconda esperienza con il Cavallino Rampante.