La Fia ha deciso: rigettato il ricorso della Haas per i track limit del GP Usa

La Federazione ha deciso: non ci saranno sanzioni contro le due Williams di Alex Albon e Logan Sargeant, né contro Sergio Perez o Lance Stroll per le infrazioni dei track limit nello scorso GP degli Stati Uniti ad Austin. Con un giorno di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista per l’udienza – i commissari mercoledì avevano chiesto un rinvio – i giudici Fia hanno infatti rigettato il ricordo presentato dalla Haas, che all’indomani del GP Brasile aveva impugnato l’ordine d’arrivo della gara statunitense rilevando numerosi tagli in curva-6 non sanzionati dalla Direzione gara. Nello specifico, la Haas non è però riuscita a dimostrare che le prove a sostegno della propria tesi fossero nuove, significative e rilevanti per procedere con il dibattimento nel merito della vicenda.

F1 GP Usa 2023, Austin: Sergio Perez (Red Bull Racing) in uno dei tagli incriminati | Foto: F1TV

LA SENTENZA La scuderia americana aveva presentato i video delle telecamere on-board dei piloti “incriminati”, che sono di per sé prove già esistenti al momento della decisione iniziale. Inoltre, la Direzione gara ha chiarito come l’inquadratura on-board sia sempre poco affidabile per giudicare dei tagli, e che a tale scopo prende in considerazione solo le telecamere fisse a circuito chiuso posizionate in ogni curva. Quelle installate in curva-6, tuttavia, non consentivano di giudicare in maniera consistente e affidabile i tagli di tutti i piloti, ed è per questo motivo che si era deciso di non procedere con alcuna sanzione per le infrazioni dei track limit in quel tratto del tracciato di Austin.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/11/2023