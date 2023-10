Sainz: "Se c'è qualcuno che può battere ogni tanto la Red Bull siamo noi"

Con l'avvento del nuovo regolamento tecnico che ha reintrodotto le vetture a effetto suolo in F1, la Red Bull ha ereditato dalla Mercedes il ruolo di scuderia dominatrice. Il team austriaco ha vinto tutti e quattro i titoli mondiali in palio tra 2022 e 2023, dimostrando una superiorità via via sempre più impressionante sugli avversari. La squadra che più è riuscito a tenere testa, in determinate occasioni, allo strapotere delle monoposto disegnate da Adrian Neweu è stata la Ferrari, capace di ottenere nel biennio 16 pole position e 5 vittorie.

UNICA RIVALE Intervenuto a un evento organizzato da uno dei suoi sponsor in Spagna, Carlos Sainz ha voluto rivendicare questo aspetto di seconda forza del Cavallino Rampante: ''Penso che se si guarda agli ultimi due anni, le uniche che hanno saputo tenere un po’ testa alla Red Bull sono state le Ferrari, nella prima metà dello scorso anno e adesso con la vittoria di Singapore e il podio a Monza. Con questi nuovi regolamenti la Red Bull è imbattibile, ma se c’è qualcuno che può battere di tanto in tanto la Red Bull, siamo noi''.

RIPROVARCI ANCORA La Ferrari era partita con grandi aspettative sia nel 2022 sia nel 2023, prima di scontrarsi con la dura realtà dei fatti. Sainz lo ha ammesso: ''Sono sempre ottimista prima dell'inizio della stagione. Anche l’anno scorso ero ottimista e abbiamo inciampato. Ma devi esserlo. Penso di essere nella posizione migliore per riprovarci l’anno prossimo, ma mancano ancora cinque gare e dobbiamo ancora concentrarci su ciò che possiamo migliorare per arrivare preparati''.

