Sainz e i problemi con la F1-75: "Non sto guidando in modo naturale"

INIZIO DELUDENTE Dopo una promettente prima stagione con la Ferrari, nella quale ha ottenuto più punti di Charles Leclerc, dopo sei gran premi della stagione 2022 Carlos Sainz si sta trovando ad attraversare un periodo tutt'altro che semplice. Lo spagnolo non riesce ad avvicinarsi al rendimento del compagno di squadra e troppo spesso si ritrova protagonista di errori ed uscite di pista, sia nelle sessioni di prova sia in gara. Il problema principale sembra essere il suo rapporto con la F1-75, una vettura che non asseconda le preferenze di guida dell'ex pilota della McLaren.

F1 2022, GP Spagna: le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz

PROCESSO DI ADATTAMENTO Parlando a El Mundo Deportivo dopo il deludente weekend di Barcellona, Sainz ha spiegato così la sua situazione: ''Non sto guidando in modo naturale. Non è stato facile. Probabilmente si può vedere dalle immagini on board che sto lottando molto per guidare questa macchina e capire come trarne il massimo. C'è stata una combinazione di sfortune ed errori da parte mia, il che non aiuta, ma penso che in futuro cambierà. Improvvisamente o poco a poco, ma devo solo tenere la testa bassa. Puoi adattarti o adattare un po' di più l'auto a tuo piacimento. Queste cose richiedono tempo, conoscenza ed esperienza e comportano errori, tentativi ed errori. Questo è il processo in cui mi trovo ora, mentre cerco di correggerlo il prima possibile''.

RIFERIMENTO LECLERC Al momento di Sainz fa da contraltare quello di Leclerc, capace di estrarre sempre il meglio della monoposto. Lo spagnolo a riguardo ha detto: ''Sta guidando ad un livello molto alto. Sta facendo dei super tempi, molto impressionanti, rimanendo aggressivo nel suo stile di guida. Posso solo ammirarlo e in alcuni aspetti copiarlo, mentre in altri cerco di mettere la macchina un po' più nella mia direzione per essere più veloce''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/05/2022