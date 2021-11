A Interlagos ci sarà il terzo e ultimo esperimento stagionale della F1 Sprint, il nuovo format del weekend che prevede di stabilire la griglia di partenza in seguito a un mini-GP di 100 chilometri, in programma al sabato pomeriggio al posto delle qualifiche tradizionali. A quel punto, i vertici di Formula 1 dovranno tirare le somme in vista della prossima stagione, anche se le idee di Liberty Media sembrano già piuttosto chiare a prescindere dall’esito della terza prova di una Sprint Qualifying che comunque non appare apprezzatissima dai fan di vecchia data. Parola di Ross Brawn, tra gli ideatori del nuovo format, che sembra in procinto di essere ripetuto in almeno sei appuntamenti della prossima stagione.

PARLA BRAWN Il “direttore sportivo” della F1 ha di fatto ufficializzato i piani in vista del 2022: “In linea di principio, abbiamo concordato con le squadre che l’obiettivo sarà quello di organizzare sei eventi F1 Sprint per la prossima stagione. La nostra visione è quella di fare degli step in avanti progressivi e non radicali, e questo avviene principalmente perché già avremo le nuove macchine e tutti quanti avranno bisogno di abituarsi alle novità. Dobbiamo, innanzitutto, valutare l’impatto dei nuovi regolamenti tecnici”. Ancora da valutare quali saranno i possibili correttivi all’attuale format, con La Gazzetta dello Sport che riporta l’intenzione dei vertici di Formula 1 di assegnare la pole position a chi avrà ottenuto il giro veloce, ma anche di mettere in palio un maggior quantitativo di punti rispetto a quelli attualmente riservati solo ai primi tre della gara sprint.

AVANTI CON LA F1 SPRINT “Credo – ha proseguito Brawn – che sia chiaro che ai promoter (gli organizzatori delle gare, ndr) piacerebbe ospitare una gara sprint. Ci sono tanti aspetti che dobbiamo ancora considerare e uno di questi è il modo in cui distribuire questi eventi nel corso della stagione. Probabilmente non ci sarà al primo GP, probabilmente non vorremo farla neanche all’ultima gara, ma sarebbe bello avere una buona varietà di circuiti coinvolti. Monte Carlo? Sarebbe in coda alla lista, forse il tracciato più difficile dove fare una gara sprint ma… mai dire mai”.

NO GRIGLIA INVERTITA Nei giorni scorsi si era anche parlato della possibilità di correre un evento separato, che non assegnasse punti per il titolo Mondiale, ma alimentasse una classifica a parte con una griglia invertita rispetto alle qualifiche: “Siamo contenti del format, ma dobbiamo stare attenti a non fare dei cambiamenti troppo radicali, visto che il prossimo anno avremo già parecchie differenze da metabolizzare. La griglia invertita? Magari vedremo per il futuro, dobbiamo andare passo dopo passo, stiamo ancora discutendo quali cambiamenti apportare. Per esempio, va deciso se la statistica della pole position vada o meno al pilota più rapido delle qualifiche del venerdì, così come si discute la possibilità di assegnare più punti per rendere la mini-gara del sabato più interessante. Però, non dovranno essere troppi per non togliere peso al GP della domenica”. Una decisione finale potrebbe essere presa entro il World Motor Sport Council, il consiglio mondiale della Fia che si riunirà il mese prossimo.

