ANNO DA INCORNICIARE La stagione 2020 ha rappresentato un notevole salto in avanti da parte della Renault. Il campionato appena concluso è stato il migliore da quando la casa francese è tornata in F1 con un proprio team, facendo registrare il record di punti e il ritorno sul podio, con tre piazzamenti tra i primi tre classificati. Il percorso di crescita è dunque proseguito e c'è grande attesa per il prossimo anno, quando tornerà come pilota Fernando Alonso e la scuderia diventerà Alpine F1 Team. In questo scenario si inserisce la conclusione del mandato di Jerome Stoll come presidente di Renault Sport Racing.

UNA NUOVA PAGINA Il manager francese, che lascia l'incarico dopo 5 anni, ha descritto così la conclusione del suo mandato, durante il quale sono arrivati anche tre titoli Costruttori e uno Piloti nel campionato di Formula E: ''Questi 5 anni come Presidente di Renault Sport Racing sono stati molto intensi. È difficile raccogliere la sfida di ricostruire un team di F1. Ci vuole tempo, impegno ed incrollabile determinazione. È stato fatto un primo passo, con un team e piloti che ora vediamo sul podio. È un privilegio per me essere stato parte di tutti questi cambiamenti e di tutti i nostri progressi. Il motorsport, e tanto più la F1, è prima di tutto un’avventura umana, fatta di incontri, legami che si costruiscono, gioie, delusioni ed inestimabili ricompense. Vincere i titoli in Formula E e vedere questi giovani piloti guidare le nostre auto nell’Eurocup o nella Clio Cup è parte integrante di queste belle emozioni. Devo molto a tutti i membri dell’azienda, che sono impegnati e determinati a dare il meglio per permettere alla nostra Marca e ai nostri valori di diffondersi. Ora si apre una nuova pagina, con l’arrivo di Alpine. Il meglio deve ancora venire, ne sono certo. Sono felice e orgoglioso di aver partecipato a questa bellissima avventura con persone formidabili''.

IL RINGRAZIAMENTO DI ABITEBOUL Il team principal Cyril Abiteboul ha sottolineato il ruolo di Stoll nei progressi avuti dalla scuderia di F1: ''Quanta strada abbiamo fatto, sempre insieme, dall’inizio del progetto a Giugno 2015 fino ai piazzamenti sul podio di questa stagione. La passione di Jérôme per le gare, così come la sua lealtà nei confronti della scuderia, degli uomini e delle donne che la compongono, sono stati un aiuto prezioso in tutti questi anni. Il suo supporto e la sua visione strategica hanno permesso di superare tanti ostacoli e di portare avanti le nostre idee in un ambiente sempre più complesso. Oggi inizia una nuova avventura con Alpine, e la scuderia di F1 sarà una grande risorsa per lo sviluppo della Marca. Grazie Jérome per la tua fiducia, i consigli e la fedeltà''.