Marko smentisce Perez sui favoritismi verso Verstappen: "Non ha senso"

DISTANZE RISTABILITE Dopo la vittoria nel GP Monaco, settimo appuntamento della stagione 2022, Sergio Perez si trovava ad appena 15 punti di distanza da Max Verstappen. Il messicano sembrava poter recitare il ruolo di terzo incomodo nella sfida tra l'olandese e Charles Leclerc, invece da quel momento una forbice notevole di prestazioni e risultati si è aperta tra i due piloti della Red Bull, fino ai 136 punti di differenza che attualmente li separano.

IL SOSPETTO DI CHECO Parlando di questo gap che si è andato a creare, Perez dopo il GP Messico ha dichiarato: ''Ci sono momenti in cui alcuni aggiornamenti sono più o meno vantaggiosi e arrivano con la gestione. L'abbiamo visto con molti altri piloti e penso che il modo in cui abbiamo sviluppato la macchina fosse più nella direzione di Max''. A due gran premi dal termine, il messicano si sta comunque giocando il titolo di vicecampione del mondo contro Leclerc, arrivando alle due gare conclusive della stagione con 5 punti di vantaggio sul pilota della Ferrari. Perez ha già specificato di non volere regali da parte di Verstappen per raggiungere questo obiettivo.

LA RISPOSTA DI MARKO La replica della Red Bull ai sospetti di Perez è arrivata tramite Helmut Marko. Intervistato da Auto Motor und Sport, l'austriaco ha dichiarato: ''Ovviamente non ha senso. Il problema principale era il peso in eccesso. Siamo ancora un po' sopra adesso''. Parlando dunque del ruolo del pilota sulle prestazioni della RB18, Marko ha aggiunto: ''Avete visto nelle prime fasi della stagione che Max era veloce quanto Perez su un'auto che non si adattava al suo stile di guida. Se l'auto gli si adatta, è mezzo secondo più veloce''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/11/2022