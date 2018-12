Autore:

Simone Valtieri

UNA NOTTE MEMORABILE Memorabile, non per lui, che probabilmente non ricorderà con precisione quanto accaduto nella serata della consegna dei premi FIA per il motorsport 2018, ma Kimi Raikkonen la ha sicuramente resa memorabile per tutti i presenti e per i tifosi che hanno goduto della versione meno ermetica e più espansiva del campione finlandese.

KIMI INEDITO I fatti sono arcinoti: Kimi è stato il protagonista indiscusso della serata di San Pietroburgo dei FIA Prize Giving, dove si è preso la scena e le telecamere sin qui ignota - quanto meno al grande pubblico - esuberanza. Il finnico si è rivelato essere più loquace e "compagnone" del solito, dispensando abbracci, sorrisi, smorfie, e selfie, chiacchierando lungamente con chiunque, in primis Sebastian Vettel e Mick Schumacher che avevano la fortuna di condividerci il tavolo.

"YES, I HAD FUN AT A PARTY" Sono serviti probabilmente un paio di giorni a Kimi per smaltire i postumi della serata, dopodiché è tornata la versione ermetica e, forse proprio per questo, ancor più esilarante, del Raikkonen che tutti conosciamo. Sulla sua pagina Instagram il neo pilota della Sauber ha postato una foto con il riconoscimento della FIA in mano, e con un semplice commento: "Sì, mi sono divertito a una festa". Ci siamo divertiti anche noi, grazie Kimi.