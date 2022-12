I quarti dei mondiali di calcio visti da Formula 1 e MotoGP

QATAR 2022 Il Qatar non vanta una grande tradizione calcistica, mentre dal punto di vista dei motori può farsi valere un po' di più, con un pilota (e tiratore a volo medaglia olimpica!) come Nasser Al-Attiyah, trionfatore ben 4 volte alla Dakar e due nel WRC2. Il principe qatariota, però, ha visto uscire presto il suo team dai mondiali di calcio casalinghi. Se escludiamo i piloti italiani e tedeschi, invece, gran parte del paddock della Formula 1 e della MotoGP è rappresentato nei quarti di finale del Mondiale di Calcio di Doha 2022. Viviamo, attraverso i loro tweet, la passione dei protagonisti, divisi per incontro.

Quarto di finale: Croazia-Brasile

La Croazia ha eliminato nei quarti di finale il sorprendente Giappone di Yuki Tsunoda (Formula 1) e Takaaki Nakagami (MotoGP), che a sua volta aveva fatto fuori la Germania di Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg (Formula 1) e Stefan Bradl (MotoGP). In pratica, pur non avendo piloti e tradizione nel motorismo, i croati hanno fatto fuori una buona fetta del paddock. Venerdì pomeriggio alle 16 se la vedranno con il Brasile, ma anche la patria di Fittipaldi, Piquet e Senna non se la passa bene: l'unico in odore di F1 è Pietro Fittipaldi, terzo pilota della Haas, mentre nel motomondiale c'è il vicecampione della MotoE, Eric Granado, e il rookie of the year della Moto3, Diogo Moreira.

Quarto di finale: Paesi Bassi-Argentina

Alcuni piloti argentini hanno scritto la storia della Formula 1, i vari Fangio, Gonzalez, Reutemann, ma oggi il paddock della Formula 1 vive la loro assenza da oltre 20 anni (gli ultimi furono Tuero e Mazzacane...). In tutte e tre le classi del Motomondiale, invece, c'è solo il giovane Gabriel Rodrigo a sostenere l'albiceleste. Meglio l'olanda, che può contare sul supporto nientepopodimenoche del campione di Formula 1 Max Verstappen, ma anche di quello della Formula E (il prossimo anno in Williams), Nyck De Vries, mentre dalla Moto2 tiferà per gli ''Orange'' anche Bo Bendsneyder. Il match va in onda venerdì sera alle 20.

Quarto di finale: Inghilterra-Francia

La sfida più motorizzata di tutte si giocherà sabato 10 alle ore 20.00, e sarà quella che vedrà coinvolte le due nazionali di Inghilterra e Francia. Da una parte, a dare man forte ai propri connazionali, ci saranno Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris e Alex Albon (che guida sotto bandiera thailandese, ma nato e cresciuto a Londra), insieme agli uomini di mezzo paddock visto che oltre alle britanniche Aston Martin, McLaren e Williams, altre cinque scuderie hanno sede oltremanica. La Francia, invece, sarà sostenuta da Pierre Gasly ed Esteban Ocon (entrambi con la francese Alpine nel 2023) in Formula 1, e da Fabio Quartararo e Johann Zarco in MotoGP.

Quarto di finale: Marocco-Portogallo

Lo stesso discorso fatto per la Croazia, vale per il Marocco, dove il pilota più noto appartiene al mondo delle ruote coperte ed è Mehdi Bennani, campione del TCR 2020. La nazionale marocchina ha fatto fuori quella sostenuta da mezza griglia del Motomondiale (Dai Marquez, gli Espargaro, i Fernandez, Mir, Rins fino ai mille piloti di Moto2 e Moto3) in giù, e dato un dispiacere fortissimo a Fernando Alonso e Carlos Sainz, i piloti iberici della Formula 1. L'unico a gioire, tra i due paddock, è Miguel Oliveira, il pilota ex KTM, il prossimo anno in Aprilia, che ha visto trionfare per 6-1 la sua nazionale contro la Svizzera negli ottavi, e ora mira deciso a un posto in semifinale. L'appuntamento è per le 16 di sabato 10.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/12/2022