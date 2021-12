MotoGP in gol, la squadra di calcio del cuore di ogni pilota

Per che squadra tifano Marquez, Quartararo, Bagnaia & Co.? Le squadre di calcio del cuore di tanti piloti della MotoGP di oggi e di ieri

MOTO G(P)OL I mondi di MotoGP e Calcio sono legatissimi da sempre e ogni volta che la gara coincide con un match importante - come è capitato in passato con le finali di Champions League o con partite di europei o mondiali - ognuno di esso ha seguito la gara nel paddock e portato le effigi del proprio team del cuore.Tanti piloti sono appassionati tifosi sin da quando sono bambini, altri solamente simpatizzanti, ma non sono mancate nella storia della MotoGP esternazioni di fede calcistiche da parte di molti, come l'indimenticabile esultanza di Valentino Rossi (grandissimo interista) quando vinse in Argentina nel 2015 e indossò la maglietta del Pibe de Oro. E voi sapete per che squadre tifano Marquez, Quartararo, Bagnaia e Morbidelli? E con quale team si identificano i grandi ex come Biaggi e Capirossi, Lorenzo e Simoncelli? Le risposte sono tutte qua sotto: buon divertimento e buon Natale!

Valentino Rossi - Inter

Partiamo dal fresco ''ex'', Valentino Rossi, che non ha mai nascosto la sua fede interista e la sua passione per Luiz Nazario Ronaldo (che lo è passato a trovare nei box in occasione del suo ultimo GP in carriera) e per Marco Materazzi.

Marc Marquez - Barcellona

Il pilota catalano per eccellenza non poteva non essere un tifosissimo del Barcellona, così come suo fratello e altri piloti proveniente dallo stesso lembo di Spagna, e non solo...

Jorge Lorenzo - Barcellona

Rivali in pista, uniti dalla passione sugli spalti, anche Jorge Lorenzo - seppure maiorchino - è un tifosissimo del Barcellona, che ha omaggiato anche in pista, sin da giovanissimo.

''Pecco'' Bagnaia - Juventus

Il nuovo talento del motociclismo italiano si è concesso in premio, dopo la bellissima stagione MotoGP, una bella visita a Vinovo, dove si allena la sua ''Juventus''.

Andrea Dovizioso - Milan

Tifosissimo del Milan, il pilota della Yamaha non ha mai nascosto la sua fede, anche negli anni più bui.

Loris Capirossi - Juventus

Tifosissimo dei bianconeri da sempre, all'attuale responsabile della sicurezza in pista del Motomondiale spetta anche il merito di aver istituito anni fa il primo Juventus Club MotoGP della storia. Nella foto Capirex in compagnia del presidente Agnelli, di Andrea Pirlo e del Ceo Dorna Carmelo Ezpeleta.

Fabio Di Giannantonio - Roma

Tifosissimo della Roma è anche ''Diggia'', neo-pilota della classe MotoGP per la Ducati. Proprio recentemente il giovane romano e romanista, è stato a far visita alla sua squadra del cuore a Trigoria, dove ha incontrato Mister Mourinho.

Andrea Iannone - Milan

Andrea Iannone non ha mai nascosto la sua fede rossonera, presentandosi in pista anche con un casco ad hoc, per l'occasione retto dalla figlia del Cavaliere, Barbara Berlusconi

Marco Simoncelli - Milan

Il compianto pilota scomparso dieci anni fa era un tifosissimo del Milan, e la sua squadra del cuore non ha mai smesso di omaggiarlo come si vede nella foto sotto, una celebrazione del 2019 a 8 anni dalla scomparsa del Sic.

Aleix e Pol Espargarò, Alex Marquez, Aron Canet - Barcellona. Franco Morbidelli - Roma

Sebbene nella foto siano tutti griffati dai colori blaugrana del Barcellona, tra i cinque piloti menzionati c'è un intruso, ossia Franco Morbidelli, che in Italia è ''innamorato pazzo'' della Roma, considerata dal Morbido come una ''bellissima e irresistibile ragazza''.

Fabio Quartararo - Juventus

Il neo campione della classe MotoGP non tifa Paris Saint Germain, bensì... Juventus, ed è uno dei tifosi più accesi del paddock!

Luca Marini - Roma

Folta è la pattuglia di romanisti in MotoGP, poiché oltre a Diggia e Morbidelli, c'è anche Luca Marini che sulla carena porta il numero 10 di Francesco Totti

Max Biaggi - Roma

Il pilota romano è da sempre romanista, nonostante sia stato a lungo fidanzato in carriera con la lazialissima Anna Falchi.

Joan Mir e Alex Rins - Barcellona

Anche il campione del mondo 2020 di MotoGP, Joan Mir, è un tifoso del Barcellona (così come il compagno di team Alex Rins). Il giovane numero 36 ha recentemente partecipato a un evento in pista con il talento della cantera catlana, Pedri.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/12/2021