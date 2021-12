Rocket League Sideswipe: il calcio con le macchinine debutta su mobile

Ci fa divertire ormai da un sacco di tempo, e continua ad aggiornarsi con contenuti sempre nuovi e divertenti (dalle Formula 1 ufficiali alle auto di James Bond). Mancava però una versione specifica per gli smartphone, per scatenare l’assurdo divertimento del calcio unito alle macchinine. Finalmente è arrivata, e si chiama Rocket League Sideswipe. Ecco il trailer di lancio;

COME SI GIOCA Il concetto base di Sideswipe è lo stesso dell’originale Rocket League: due squadre a bordo di automobili, un campo da calcio, un enorme pallone da infilare nella porta avversaria. In questa versione per dispositivi mobile la struttura delle partite è stata modificata, e leggermente semplificata: si gioca 1v1 oppure 2v2, le porte sono più grandi e di forma allungata. La telecamera è collocata ai lati del campo, mentre l’auto si controlla con un joystick virtuale sul lato sinistro dello schermo; a destra si trovano i tasti - virtuali - per il boost di potenza e il salto (anche doppio). Abbinando tra loro questi comandi si possono effettuare acrobazie in volo, evitare gli avversari e compiere trick che mandano la palla in porta.

VEDI ANCHE

Rocket League Sideswipe: un’immagine di gioco

STAGIONE 1 Giusto per non rimanere indietro, è già partita - in contemporanea con il debutto del gioco - anche la Stagione 1 (che durerà fino al 25 gennaio), con un evento incrociato che coinvolge anche il fratello maggiore Rocket League: i giocatori potranno infatti completare sfide e partite in Sideswipe, per sbloccare oggetti cosmetici (come le Ruote Nuhai Inverted Wheels e l’esplosione Goal Wow!) e progredire nel Rocket Pass di Rocket League. Per poter accedere a queste ricompense è obbligatorio accedere a Sideswipe con lo stesso Account Epic Games utilizzato per Rocket League.

Rocket League Sideswipe: un’immagine di gioco

DOVE SCARICARLO Rocket League Sideswipe è disponibile su dispositivi Android e iOS. Per scaricarlo è sufficiente collegarsi allo store ufficiale del proprio dispositivo, oppure alla pagina ufficiale del gioco, all’indirizzo sideswipe.rocketleague.com.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/12/2021