Anticipo di 2024: Pirelli comunica le mescole per i primi tre GP dell'anno

La stagione 2023 è stata appena archiviata, ma il campionato 2024 muove già i primi passi. La Pirelli ha infatti comunicato alle scuderie la selezione delle mescole da asciutto che verranno utilizzate nei primi tre gran premi dell'anno, ossia il GP Bahrain, il GP Arabia Saudita e il GP Australia.

UNA NOVITA' Nei primi appuntamenti vedremo in azione tutte e cinque le mescole omologate per il 2024, stagione in cui non sarà più a disposizione la C0, ossia la più dura tra quelle disponibili quest'anno. In Bahrain e in Arabia Saudita si conferma la scelta del 2023: a Sakhir si utilizzeranno la C1, la C2 e la C3, mentre a Gedda si passerà su uno step più morbido con C2, C3 e C4. La novità arriverà in Australia, dove si passerà al tris più morbido in assoluto con C3, C4 e C5 a rappresentare la gomma bianca dura, la media gialla e la rossa morbida, mentre lo scorso anno la scelta era stata analoga a quella presa per l'Arabia Saudita. La scelta è stata presa in base ai dati della gara 2023, con l'intento di garantire più opzioni in termini di strategia.

APPUNTAMENTO A FEBBRAIO Il primo assaggio ufficiale delle nuove gomme avverrà dal 21 al 23 febbraio quando, sul circuito di Sakhir sede del GP Bahrain, si terranno i tre giorni di test invernali. In quell'occasione il logo FSC farà il suo debutto su tutti i pneumatici, rappresentando una prima volta per il mondo del motorsport. FSC sta per Forest Steward ship Council e assicura la totale tracciabilità delle materie prime provenienti dalle foreste, garantendo che le piantagioni da cui si ricavano i componenti naturali per i pneumatici siano gestite in modo da preservarne la diversità biologica e recare benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/12/2023