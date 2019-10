Autore:

Antonio Albertini

TRIONFI SERIALI Al termine del GP Giappone in programma questo weekend, il team Mercedes-AMG PETRONAS potrebbe garantirsi la matematica certezza di conquistare il sesto titolo mondiale Piloti F1 consecutivo, con la contesa che rimarrebbe ristretta ai due piloti delle Frecce d'Argento Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Discorso simile per il mondiale Costruttori, largamente in mano alla scuderia campione uscente, per il quale la certezza matematica arriverà probabilmente nel prossimo appuntamento in Messico. In attesa di questi nuovi successi, prosegue con successo l'iniziativa #SyntiumAndMe ideata da PETRONAS Lubricants International (PLI) per festeggiare insieme ai propri clienti le cinque vittorie consecutive nel Campionato Mondiale Costruttori e Piloti di F1 e che vede al centro il lubrificante Petronas Syntium, uno dei fattori determinanti del dominio del team Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport in F1 fin dal 2014, anno di introduzione dei motori ibridi.

COME PARTECIPARE La speciale promozione #SyntiunAndMe è rivolta a tutti gli automobilisti che effettuano un cambio olio con i prodotti Syntium in una delle officine del network PETRONAS aderenti all’iniziativa. Dopo aver effettuato il cambio d'olio, è sufficiente registrarsi online sul sito italy.syntiumandme.com (Sezione Consumatori) e caricare un'immagine dello scontrino fiscale o della fattura che attesti l'utilizzo del prodotto Syntium per partecipare all'estrazione di una Sport Bag ufficiale del Team F1 PETRONAS. Inoltre, è possibile partecipare anche ad un concorso fotografico, scattandosi una foto accanto al fusto PETRONAS Syntium Limited Edition con le immagini del team Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport. Il fusto "Limited Edition" è presente presso tutte le officine autorizzate che aderiscono all'iniziativa. Dopo aver scattato la foto è necessario caricarla sulla sezione FOTO CONTEST dedicata all’iniziativa: syntiumandme.com. La foto che riceverà il maggior numero di voti vincerà il concorso e l'autore si aggiudicherà una polo ufficiale del Team F1 PETRONAS. Entrambe le iniziative #SyntiumAndMe (registrazione dell’acquisto sul sito e foto con il fusto Limited Edition) saranno attive fino al 31 dicembre 2019 e i vincitori saranno annunciati a gennaio 2020.

OLIO DA CAMPIONI PETRONAS e il team Mercedes-AMG hanno spesso sottolineato l'importanza della loro partnership in questi anni ricchi di successi. "Dalla pista alla strada" è il concetto che ispira il lavoro e il costante impegno in Ricerca e Sviluppo di PETRONAS, un approccio che consente a tutti gli automobilisti di trarre vantaggio dall'utilizzo di un lubrificante ad elevate prestazioni testato dai campioni di Formula Uno. La gamma di prodotti PETRONAS Syntium, disponibile presso le officine specializzate del network Petronas, è infatti formulata con l'esclusiva tecnologia CoolTech™, una soluzione innovativa per contrastare lo stress e il calore eccessivo del motore e per migliorarne performance e durata nel tempo. PETRONAS propone ora un motivo in più per un cambio d'olio da campioni: #SyntiumAndMe. Trovare l'officina più vicina aderente all'iniziativa è semplice e veloce grazie al Workshop Locator presente sul sito del concorso dove è anche possibile trovare tutte le informazioni e le indicazioni per partecipare e provare a vincere premi da Formula Uno.