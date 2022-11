Perez esclude che sia Montecarlo l'origine della rabbia di Verstappen

TUTTI UNITI Nel giovedì di Abu Dhabi, Sergio Perez e Max Verstappen sono riapparsi assieme anche sorridenti, chiacchierando tra di loro prima di schierarsi per la foto ricordo della stagione assieme a tutto lo staff della Red Bull Racing. La crisi di Interlagos, scoppiata dopo il rifiuto dell'olandese di cedere la sesta posizione al messicano, sembra rientrata, anche se la quiete dopo la tempesta potrebbe essere fragilissima.

MONACO SENZA COLPE Nell'incontro con i media, Perez non ha potuto sottrarsi alle domande su quanto avvenuto in Brasile. Per prima cosa, il messicano ci ha tenuto a ribadire che i motivi che hanno portato al rifiuto di Verstappen non sono riconducibili al suo incidente nelle qualifiche del GP Monaco. Subito dopo la bandiera a scacchi del GP Brasile, si è infatti ipotizzato che la rabbia del campione del mondo fosse legata a quell'episodio, che gli impedì di ottenere la pole position: ''Tutti commettono errori a Monaco, e in generale in qualifica, non è che sia stato fatto apposta. Quella voce è sbagliata'' ha detto Perez.

IL MISTERO RIMANE Dopo la ''punizione'' di Interlagos, Verstappen ha dichiarato che ad Abu Dhabi è pronto ad aiutare Perez nella conquista del secondo posto nel mondiale Piloti in seguito all'incontro chiarificatore che la Red Bull ha organizzato con i suoi due piloti. Nonostante ciò, Perez ammette che il motivo del rancore del compagno di squadra rimane per lui ignoto: ''Che sia Monaco o altre cose, sta a lui dirvelo, non so da quanto tempo è così. Non ne abbiamo discusso. Abbiamo discusso di quello che è successo in Brasile e abbiamo esaminato tutti gli scenari, tutti gli errori che abbiamo fatto come squadra, come non preparare abbastanza la gara e così via''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/11/2022